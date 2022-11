BRØDRE: TV 2-ekspert Petter Northug til høyre og vinner av Beitosprinten, Even Northug, til venstre.

Even Northug fnyser av bror Petter: − Han er bitter

BEITOSTØLEN (VG) Petter Northug (36) advarer lillebror Even (27) mot å juble for sprintseier i nasjonal åpning. Lillebror mener det er snev av sjalusi.

Even Northug lekte seg til seier på Beitostølen foran Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad. Samtidig flokket norsk presse seg rundt storebror og TV 2-ekspert Petter Northug.

– Jeg blir ikke stolt, sier Petter Northug i fullt alvor til VG.

– Vinnere vinner ikke på Beitostølen. Vinner bør koble på bryteren neste helg. Blir han glad over seieren her er det noe feil i hodet ditt.

Info Resultater Beitostølen Sesongåpning langrenn på Beitostølen fredag, sprint klassisk: Menn: 1) Even Northug, Strindheim 2.30,91, 2) Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer 0,93 sek bak, 3) Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk Hauger 1,21, 4) Lars Agnar Hjelmeset, Gjelleråsen 1.95, 5) Simen Bratberg Ramstad, Vind 3,51, 6) Sivert Wiig, Gjesdal 4,62. Kvinner: 1) Kristine Stavås Skistad, Konnerud 2.47,71, 2) Lotta Udnes Weng, Nes samme tid, 3) Tiril Udnes Weng, Nes 1,55 sek bak, 4) Maria Hartz Melling, Konnerud 1,90, 5) Hedda Østberg Amundsen, Asker 2,60, 6) Ane Appelkvist Stenseth, Grong 3,51. Vis mer

Even Northug konstaterte at det meste stemte denne fredagen da han kom til intervju med VG.

– Jubler du over en slik seier?

– Ja ja, jeg gjør det. Det er stort det. Nasjonale seirer er ikke hverdagskost for meg, svarer Even Northug.

FULL KONTROLL: Even Northug var i en egen klasse på Beitostølen.

– Petter sier «hvis han jubler for dette, er det noe galt i hodet hans»?

– Petter, vet du ... Han er bitter for han har lagt opp. Han skulle ønske han konkurrerte. Nå kommer det til å bli flere langløp på ham, for han må ut å konkurrere.

Petter Northug la opp i 2018, men skal gå renn i Ski Classics (langløp) til vinteren.

– Er det bitterhet og sjalusi?

– Ja ja, jeg ser det på ham, svarer Even Northug.

27-åringen har fått et voldsomt løft det siste året og gått seg inn på sprintlandslaget.

Even Northugs fanklubb sang «Den nye kongen» så både Petter og Even kunne høre det. Ved målområdet sto også far John Northug.

– Hva tror du far John tenker over at du har tatt dette steget det siste året?

– Jeg tror han synes det er veldig artig. Lever han enda eller, spør Even Northug til VGs journalist.

– Jada!

– Det er bra. Jeg har vært redd for denne helgen med tanke på fatter’n. Når du er så stresset som ham, er det godt å ha noe å gjøre. Tidligere har han smurt skiene mine, men det gjør han ikke mer. Da er jeg redd for hvor han skal gjøre av seg, men jeg tror jeg hørte ham i alle plasser av løypa i dag, sier Even Northug.

Nesten en time etter målgang møttes Even og John til en stor klem.

– Jeg er imponert over Even i dag. Han virker sterk, sier John Northug til VG.

Han mener oppkjøringen med landslaget har løftet sønnen.

– Han har hatt godt av et opphold sammen med Arild, og jobbet godt over mange år. Å bli tatt ut på landslaget og trene med de beste, ga han en veldig motivasjon. Alt er egentlig fryd og gammen, sier John Northug.

– Fortell om forskjellen på Evens vei mot toppen sammenlignet med Petters

– Petter var toppidrettsutøver fra han var 13 år. Even ville begynne, så fikk han to år med sykdom og har brukt lang tid. Han kom i gang sent med å trene sammenhengende. Det er to vidt forskjellige modeller.

PS! Kristine Stavås Skistad vant hårfint på kvinnesiden.