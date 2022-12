PALLEN: Frida Karlsson i midten stakk av med seieren på Lillehammer søndag. Med Tiril Udnes Weng og Ebba Andersson på ny, på pallen.

På pallen igjen etter thrilleravslutning: − Vet ikke om jeg helt skjønner hva jeg driver med

LILLEHAMMER (VG) Nok en gang viste svenske Frida Karlsson styrke, det samme gjorde Tiril Udnes Weng.

Saken oppdateres!

– Jeg er kjempefornøyd, jeg vet ikke om jeg skjønner helt hva jeg driver med om dagen. Jeg må bare prøve å holde på den flytsonen her så lenge jeg kan, sier Udnes Weng til TV 2 etter annenplassen søndag.

26-åringen står nå med fire pallplasser på seks renn så langt denne sesongen. De tre foregående pallplassene var det på det nederste trinnet, søndag ble det nest øverst, etter en thrilleravslutning av de sjeldne. Oppsummert slik av hun som ble nummer to:

– Det er vel ikke sånne fellesstarter vi er vant til i kvinnelangrenn, sier Udnes Weng.

For kvinnenes 20 kilometer i klassisk stil på Lillehammer, og spesielt sisterunden, ble av det kaotiske slaget. Først sørget Frida Karlsson for å skaffe seg en luke ned til konkurrentene, før blant annet lagvenninnen Ebba Andersson hentet henne inn.

– Håpløs taktikk av det svenske laget, kommenterte TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Så viste tyske Katharina Hennig styrke og tok teten, før hun klønet det til for seg selv i en bakke, brakk staven og mistet teten.

Da fikk Karlsson på ny luke til resten, denne gangen i tospann med Andersson.

Men den luken ble spist opp av Tiril Udnes Weng, inn på stadion hadde hun ryggen til Karlsson, og inn på oppløpet ble det en durabelig duell mellom de to, som Karlsson gikk seirende ut av.

– Jeg tenkte egentlig at nå burde jeg vinne, for jeg er jo en sprinter. Men frida hadde en god spurt, så jeg måtte nesten bare følge i spor hennes og håpe at ingen kom forbi, sier Udnes Weng til TV2.

Andersson ble til slutt nummer tre.

Det på en dag hvor det ikke bare var den siste runden som var smått kaotisk, for allerede fra start var svenskene utålmodige. Andersson satte fart allerede etter fem kilometer i en av løypas bakker, strakk ut feltet, men det samlet seg i den påfølgende utforkjøringen. Det samme gjentok seg på den neste runden.

Ute på den fjerde av i alt seks runder, tok Andersson sats bakfra og forsøkte på ny å sette melkesyre i konkurrentene. Det fikk NRKs langrennsekspert til å stusse.

– Jeg synes Andersson bruker unødvendig krefter med å komme seg i posisjon. Jeg ser ikke helt hva hun tenker, for hun legger seg bak i innledningen av bakker, så stresser hun seg frem. Litt merkelig svensk strategi, kommenterte NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland ut på den fjerde runden.

Men bruken av krefter til tross, til slutt var det svenskene Andersson og Karlsson, pluss Udnes Weng, som var sterkest.