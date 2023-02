VM-KLAR: Ingvild Flugstad Østberg er glad for å være tilbake i mesterskap for Norge her i slovenske Planica.

Østberg i VM etter massiv motgang: − Det er ubeskrivelig

MALBORGHETTO VALBRUNA (VG) Ingvild Flugstad Østberg (32) og samboer Christoffer Rukke (34) er emosjonelle når de snakker om langrennsprofilens VM-comeback etter mange krevende år.

3,5 år etter at Østberg fikk startnekt på grunn av helseproblemer, er den tidligere medaljegrossisten klar for sitt første mesterskap siden 2019.

– Jeg syns det er vanskelig å beskrive hva det betyr. Jeg har vært med lenge. Jeg har kjempet i toppen og tatt medaljer. Å si at det er stort for meg å bare være her, kan høres flåsete ut. Noen kan tenke: «Det mener hun ikke.» Men det mener jeg. Det har vært ... ja, det har vært ganske tøft, forteller Østberg til VG på en pressekonferanse ved langrennslandslagets VM-leir i Nord-Italia, en drøy halvtime fra pyntede mesterskapsløyper i Slovenia.

I 2019 tok Gjøvik-løperen fem medaljer på fem muligheter under VM i østerrikske Seefeld. 21. november samme år kom nyheten om at Østberg ble nektet å konkurrere på ubestemt tid på grunn av helsemessige utfordringer knyttet til ernæring.

I de snaut tre og et halvt årene som har gått, har hun opplevd flere tretthetsbrudd i bena, mentale utfordringer som har krevd psykologhjelp, et liv uten landslagsplass og svært begrenset sponsorstøtte i forsøket på å komme tilbake til verdenstoppen.

Lørdag klokken 14.00 belønnes hun for standhaftigheten med en startplass på VM-øvelsen 15 kilometer med skibytte i Planica.

– Jeg har jobbet beinhardt for å klare å komme hit. Jeg skal gjøre alt jeg kan når jeg står på startstreken, jeg har lyst til å kjempe om medaljer, men bare det at jeg sitter her og snakker med dere om at jeg skal gå en VM-distanse i morgen ...

– Jeg er veldig stolt av jobben jeg har gjort, forteller Østberg.

LANGVARIG PAR: Østberg og samboer Christoffer Rukke avbildet i 2018.

Stolt er også Christoffer Rukke. Den tidligere skøyteløperen har stått ved samboerens side i den vanskelige tiden.

– Det har vært noen tøffe år. Det å bare komme seg til VM, er en opptur. Nå har hun alle muligheter, forteller Rukke til VG.

Han roser kjæresten for måten hun har vært på, selv om det ikke har vært lett.

– Det har vært noen tøffe stunder, men hun har virkelig vært heroisk. Hun er ekstremt dedikert. Hun har ikke gitt opp. Jeg er mektig imponert, sier Rukke, tydelig beveget.

– Det virker som det er veldig følelsesladd for deg å snakke om dette ...

– Ja, ja, ja. Det er en lettelse. Man deler både oppturer og nedturer sammen når vi er så tett på hverandre. Vi har forsøkt å finne gleden i andre ting også. Vi har tatt det dag for dag. Nå er jeg veldig spent på hennes vegne. Det er små marginer hvordan det går også, det kjenner jeg til fra egen idrettskarriere. Men nå har hun allerede lykkes med å komme dit hun er, med tanke på hvor hun har vært. Så for min del, syns jeg alt er bonus. Selv om jeg vet at hun har ambisjoner om å prestere.

Når er Norges neste gullsjanse? Sjekk VGs nye sportskalender

Foran denne sesongen mistet Østberg landslagsplassen for første gang på 14 år. I forbindelse med en privat satsing inngikk hun et samarbeid med Pål Gunnar Mikkelsplass. Treneren er en av personene hun takker for støtten, i tillegg samboer Rukke.

– Når man nevner noen, må man nevne veldig mange. Men samboeren min har selvfølgelig vært den som har vært aller mest med meg. Det sportslige støtteapparatet med trener Pål Gunnar, familie, venner. Alle har vært viktige, forteller Østberg.

Ved siden av henne på podiet under fredagens pressekonferanse var 32-åringen flankert av Anne Kjersti Kalvå (30), Silje Theodorsen (28) og Astrid Øyre Slind (35). Til sammen har kvartetten ni OL- og VM-medaljer. Alle tilhører Østberg, noe som forteller om karrieren 32-åringen hadde frem til 2019. Hun har også vunnet verdenscupen sammenlagt og har 16 enkeltseirer på det øverste nivået.

– Hvis jeg ikke hadde hatt det bra underveis samtidig som jeg har gjort treningsjobben, hadde jeg ikke sittet her. Jeg har hatt det bra og funnet glede i ting i hverdagen. Jeg har hatt lyst til å komme tilbake, og jeg har fått den gleden jeg håpet etter at jeg kom tilbake. Det er ingen selvfølge, og det er jeg veldig takknemlig for, sier Østberg.

Dette skjer i Planica: Få oversikt på VGs VM-sider