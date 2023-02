Vraket Tønseth om tøft «liv i leir»: − En dobbel nedtur

PLANICA (VG) Didrik Tønseth (31) har levert sterke resultater fra november til januar. Likevel har han akkurat falt utenfor de uttakene til de to første distansene i VM. Det er tøft å håndtere.

For da distansetrener Eirik Myhr Nossum presenterte laget til onsdagens 15 kilometer i fristil, var ikke Tønseth blant dem.

– Det er kjedelig, selvfølgelig. Først blir man skuffet over å bli vraket og så skal man gå rundt her og late som du skal gå og forberede deg. Det er jo en dobbelnedtur. Så kommer løpsdagen. Alle er friske og raske. Da føler du at det er forgjeves, sier Tønseth til VG og fortsetter:

– Selv om det er rolige dager, så er det en slitsom tilværelse.

Hans Christer Holund skal gå distansen som regjerende verdensmester. I tillegg går Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Harald Østberg Amundsen og Johannes Høsflot Klæbo.

– Det er muligens det sterkeste laget vi stiller i VM. Det er kanskje den distansen vi har vært best på de siste fem årene, sier Myhr Nossum på tirsdagens pressekonferanse.

– Didrik var definitivt med i diskusjonen. Hvis du ser på rennene vi har gått i år har det vært veldig mye norsk i toppen. Kortene har vært stokket litt, og på et tidspunkt måtte vi ta et valg. Da datt dessverre Didrik utenfor. Han kunne absolutt ha vært med å kjempe om medalje på denne distansen, sier Myhr Nossum om vrakingen av Tønseth.

RESERVEROLLE: For Didrik Tønseth, her under landslagets siste samling før VM i Planica.

For trønderen har vært i VM-byen i over en uke, nærmere bestemt ti dager. Ennå har han ikke fått gå en distanse.

Men han har brukt tiden på å forberede seg. Først som reserve til 30 kilometer med skibytte sist uke.

Så igjen til 15 kilometeren onsdag. Men begge ganger har han akkurat falt gjennom.

– Man blir hardt straffet uten seier i skirenn som norsk skiløper, sier han, og tror at det siste virkelige toppresultatet – som en seier eller pallplass – i de siste rennene i verdenscupen i Frankrike bikket ting i hans disfavør.

– Men sånn er det. Det hjelper ikke at jeg mener jeg burde fått gå noe. Vi er ferdige med uttaksrennene, jeg har ikke mange mesterskapsresultater fra de siste årene, da blir det sånn, sier han.

– Hvor tungt er det?

– Det er begrenset hvor mye du klarer å psyke deg opp. Du skal jo være litt på hugget hvis du får beskjeden. Men det har gått greit så langt.

«Livet i leir», der enkelte kommer hjem som medaljevinnere, har opplevd fiasko, eller bare sitter og venter på sin sjanse på hotellet, beskriver Tønseth som veldig kontrastfylt. Selv deler han rom med Sjur Røthe som lørdag tok bronse.

– Det har vært oppturer, det er de som ikke er så fornøyde. Det er en suppe, sier han og humrer.

Nå har Tønseth trolig bare ett siste håp. Det er den avsluttende 50 kilometeren i klassisk stil.

Den har han hatt i bakhodet i alt av treningsarbeid mens han har vært i Planica de to VM-ukene.

Det betyr litt mer trening enn hvis han skulle gått en distanse tidligere i mesterskapet, men han forsikrer at det har han gjort uten at det skal gå utover noe annet.

– Jeg har en plan opp mot femmila og forhåpentligvis resten av sesongen. For å få lagt ned litt grunnlag, slik at jeg ikke går rundt her og råtner på rot.

Han understreker at han håper å få gå distansen.

– Det er tøffe løyper her og det ligger an til tøft føre. Jeg håper å få komme på start, gjøre et godt renn. Det er en løype som krever kapasitet, vurderer Tønseth.