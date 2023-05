NY SMØRER: Tord Hegdahl t.h - her med Martin Johnsrud Sundby i 2017.

Tord Hegdahl blir smøresjef for langrennslandslaget – tar over etter Stein Olav Snesrud

Tord Hegdahl (38) tar over lederansvaret for langrenns smøreteam- og trailer.

Hegdahl tar dermed over etter Stein Olav Snesrud (40), som fortsetter i Skiforbundet som fluorfri koordinator i forbindelse med FIS' (Det internasjonale skiforbundet) vedtak om innføring av fluorforbud fra skisesongen 2023/2024.

Den nye smøresjefen har jobbet i Skiforbundet siden 2014 og har de to siste årene vært nestleder i smøretraileren. Nå blir han leder for teamet på elleve smørere og testere som skal sikre best mulig ski for Norges langrennsstjerner.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post