1 / 2 VANT: Edvard Sandvik, David Thorvik og Håvard Moseby vant dagens andre NM-gull for Kjelsås IL. IMPONERTE: David Thorvik (fremst i bildet) gjorde en kanonetappe for Kjelsås IL. forrige neste fullskjerm VANT: Edvard Sandvik, David Thorvik og Håvard Moseby vant dagens andre NM-gull for Kjelsås IL.

Kjelsås IL sikret dobbelt NM-gull – krisestart ødela for Holund og co.

Regjerende mester Lyn fikk en krisestart på herrenes stafett i NM på Gjøvik. Da benyttet Kjelsås IL muligheten til å ta en dobbel.

Edvard Sandvik, David Thorvik og Håvard Moseby fulgte nemlig opp kvinnenes suksess fra tidligere i dag med enda et gull. Dermed er Kjelsås IL norgesmester i både kvinne- og herreklassen.

– Det var utrolig gøy. Jeg fikk et stort forsprang, så det var veldig enkelt for meg i dag, sier ankermann Håvard Moseby til NRK.

Oslo-klubben sto fra før av med 13 gull i stafetten på kvinnesiden, men ingen på herresiden. IL Heming tok sølv, mens Mjøsski sikret bronse.

Det tok ikke lang tid før det ble dramatikk i stafetten. Magnus Nikolai Sedeniussen, hos regjerende mester Lyn, brakk staven tidlig på den første etappen og trøblet med å få en ny én.

– Dette har utviklet seg til å bli et mareritt for Lyn, sa NRK-kommentator Jann Post.

Ved første veksling var Lyn over to minutter bak leder Mikael Gunnulfsen (IF Ørn).

BLYTUNG DAG: Lyn hadde vunnet gull på stafetten i tre år på rad, men i 2023 var de ikke i nærheten. Her er Hans Christer Holund på andre etappe.

Hans Christer Holund fikk jobben med å ta inn tiden, men det ble raskt klart at den oppgaven var for stor selv for den tredoble verdensmesteren.

Dermed skulle man omsider få en ny vinner på herrenes stafett. Lyn hadde vunnet tre år på rad før søndagens mesterskap. Søndag ble det til slutt en niendeplass.

David Thorvik (Kjelsås IL 1) og Even Solem Michelsen (Byåsen IL 1) satte opp farten på den andre etappen og duoen fikk etter hvert en luke til resten. Etter hvert måtte imidlertid Michelsen slippe, og på andre veksling hadde Thorvik opparbeidet seg et forsprang på 17,3 sekunder.

– Jeg kunne bare gå og gå uten å bli sliten. Det var helt rått, sier Thorvik til NRK.

Håvard Moseby, som denne vinteren debuterte i Tour de Ski, økte forspranget hele veien til mål og sikret dermed enda et gull til Kjelsås IL.