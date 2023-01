SYK: Tiril Udnes Weng står over NM. Her fra toppen av «monsterbakken» på den avsluttende Tour de Ski-etappen for en drøy uke siden.

Tiril Udnes Weng melder forfall til ski-NM

Tiril Udnes Weng (26) har slitt med forkjølelse etter Tour de Ski, og melder forfall til NM som begynner senere i uken. Heller ikke Anne Kjersti Kalvå (30) og Simen Hegstad Krüger (29) blir å se i aksjon der.

Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding mandag ettermiddag.

Forbundet skriver at verdenscuplederen har testet negativt på coronaviruset.

I pressemeldingen kommer det også frem at NM kommer for tidlig for Anne Kjersti Kalvå og Simen Hegstad Krüger. Kalvå ble coronasmittet under Tour de Ski, mens Krüger testet positivt etter touren.