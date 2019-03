Kommentar

Klæbo kapret «kula»: Mesterhjernen!

Det må nok oppleves som direkte desillusjonerende å skulle konkurrere mot en skiløper som Johannes Høsflot Klæbo.

Det er nesten så man får litt vondt av Aleksander Bolsjunov, som forsøker og forsøker, men kommer til kort mot langrennssportens supermann.

Denne gangen var det verdenscupen sammenlagt det stod om, og russeren må åpenbart ha fattet håp da han spiste opp sekund etter sekund av forspranget Klæbo startet med foran sesongfinalen.

Skulle det virkelig bli Bolsjunov som vant sammenlagt?

Hadde Klæbo en dårlig dag på jobben?

Ville Bolsjunov og Harvey gå fra trønderen med en gang de hadde tatt ham inn?

Svaret skulle bli nei, nei og atter nei.

For Johannes Høsflot Klæbo er nemlig ikke bare et teknisk langrennsvidunder, han er rett og slett også usedvanlig smart. Det er ikke noe nytt at han avgjør løp med taktisk finesse, men evnen til å vurdere, tilpasse og kalkulere viser seg igjen og igjen å være effektivt.

Under VM i Seefeld hadde han sikkert ventet ennå på toppen av den avgjørende utforkjøringen, for ned der skulle han ikke være den som tok initiativet, noe som betalte seg i gull og glitter.

Også i Quebec skulle det vise seg taktisk briljant at Klæbo.

På en litt tyngre dag enn i går slapp han Bolsjunov og Harvey opp til seg, i stedet for å slite solo, for så å klinke til da det gikk oppover på tampen.

Med det taktiske rykket kunne han eliminere risiko for at noe skulle gå galt i 180-graderssvingen rett før mål, og dermed kunne han paradere inn sammenlagtseieren, i en sesong der det har gitt god uttelling å være spesialist i sprint.

Det setter punktum for en nydelig norsk langrenssesong, der også Ingvild Flugstad Østberg kunne juble for verdenscupære i totalen, på en dag da Stina Nilsson var først over streken.

Men det aller mest emosjonelle denne helgen handlet ikke om de norske, men om legenden Alex Harveys farvel på hjemmebane. For en gren som sliter med bredden i nedslagsfeltet blant de beste, har kanadieren vært viktig i en årrekke. Nå er det - dessverre for langrennssporten - karrierepunktum for Harvey.

Og da ble det vel så vakkert som det kunne få blitt at han spurtet ned Bolsjunov og ble nummer to på karrierens siste målgang.

For førsteplassen var i realiteten ikke «up for grabs». Den tilhører mesterhjernen fra Byåsen.

24.03.19 16:59 Oppdatert: 24.03.19 17:27