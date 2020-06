ENIG OM AVTALE: Langrennssjef Espen Bjervig (t.v) bekrefter til VG at forbundet har blitt enige med Johannes Høsflot Klæbo om en ny landslagsavtale. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Klæbo enig med skiforbundet om ny landslagsavtale

TRONDHEIM (VG) Langrennssjef Espen Bjervig bekrefter at Johannes Høsflot Klæbo (23) vil signere landslagsavtalen onsdag.

– Vi er enige om avtalen og den signeres etter treningsøkten i dag, sier Espen Bjervig i Norges Skiforbund til VG.

– Johannes og jeg har god dialog så det var ingen overraskelse at vi ble enige, men det er alltid godt å få det formelle på plass, sier Bjervig videre.

Klæbo gjennomførte onsdag formiddag en rulleskiøkt i Granåsen sammen med Emil Iversen og et knippe andre utøvere.

I 2019 drøyde det lenge før den 23-årige trønderen skrev under avtalen med landslaget. Den gang var det uenighet mellom Klæbo-leiren og forbundet om markedsrettigheter.

Klæbo-leiren ønsket nye og klarere retningslinjer for når trønderen er bundet til Skiforbundets sponsorer og når han er fristilt til å fronte sine personlige samarbeidspartnere. I juli 2019 ble det bekreftet at han hadde signert avtalen.

Det ble i vår kjent at løperne på langrennslandslaget gis mulighet til å selge et sponsormerke. Tirsdag skrev Klæbo under en sponsoravtale med UnoX frem til 2025 som ifølge VGs opplysninger skal være verdt 25 millioner kroner.

Klæbo bekreftet at dette er hans desidert største sponsoravtale – og den mest langsiktige. På VGs spørsmål om han forblir på landslaget også i fremtiden, svarer Klæbo:

– Intensjonen er å gå fortest mulig på ski. Målet er å ta steg – bli en bedre skiløper. Vi har ikke diskutert i det hele tatt det å starte et eget lag, og jeg trives godt på sprintlandslaget.

