Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

De norske parkert i Falun: Svahn vant igjen

Sverige dominerer voldsomt i sprint og igjen satte Linn Svahn de norske løperne på plass i Falun.

For mindre enn 10 minutter siden

For de norske løperne, Maiken Caspersen Falla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen slet da kampen om seieren skulle avgjøres.

– De norske blir parkert her nå, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn i det spurten skulle avgjøres.

I front var det derimot Linn Svahn meget sterk der hun staket inn til seier foran russiske Natalia Nerpyajeva. Jonna Sundling ble nummer tre. Falla ble nummer fire og Jacobsen ble nummer seks i finalen.

– Det er så stort å konkurrere på hjemmebane og få med Jonna på pallen. Vi er et sterkt lag, sier Svahn i intervjuet med FIS etter målgang.

– Hun har en vinnerskalle som få kan matche, sier Bjørn om Svahn, som er blitt årets komet i sprintverdenen.

Det var enorm svensk dominans på prologen i kvinneklassen lørdag formiddag. Men da det kom til finalen i Falun hadde den ene svensken etter den andre røket ut på hjemmebane. Men i finalen ble det virkelig svensk stemning igjen.

Der var det sju løpere på start etter at målfoto i semifinalen ikke klarte å skille Jacobsen og amerikanske Caldwell. Dermed fikk Svahn Falla i rygg fordi den norske løperen hadde svakest tid fra semifinalen.

– På start så jeg Maiken bak meg og tenkte «hva er det som skjer»? Det var veldig spesielt.

Therese Johaug ble slått ut etter at hun igjen klarte å ta seg til en semifinale i sprint i år.

– Det trigger meg veldig å forsøke og forberdre meg det på området. Jeg blir parkert i semifinalen, men det er moro å vise at man kan komme dit, sier Johaug til NRK.

Under NM sist helg var det forøvrig en annen løper enn landlagsløperne som stjal overskriftene:

Ane Appelkvist Stenseth så ut som det sterkeste norske kortet etter prologen, Men i kvartfinalen var det rett ut for den trønderske løperen, på samme måte som flere løpere som slet med forholdene og farten i løypene i Falun. Hun så bra ut helt ut på stadion. Men der misten balansen da skien gikk ut av sporet og hun et øyeblikk var utenfor løypen. Dermed mistet hun all fart.

– Det kommer overraskende på meg og jeg mister balansen. Veldig kjipt, sier Stenseth til NRK.

Publisert: 08.02.20 kl. 15:48

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser