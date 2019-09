BLE SATT UT: Her er de to konkurrentene under stafetten i VM i Falun i 2015. Halfvarsson har fortalt at ordkrigen med Northug var vanskelig dette mesterskapet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Northug roser Halfvarsson: – Skal ha kred for å ha vært så tøff

Petter Northug gjester Skavlan på lørdag, og der omtaler han Calle Halfvarsson som sin største erkerival i Sverige gjennom tidene.

Svenske Calle Halfvarsson har fått mye tyn fra Petter Northug i flere år. Nå er det derimot ros han får. I Skavlan forklarer Nortug hvorfor svensken er hans erkerival.

– På grunn av at han har vært tøff nok til å svare meg tilbake. Han har slått tilbake med samme mynt i media, det liker jeg. Og da har vi fått den her krigen før mesterskap, før stafetter, som er med å gjøre det enda mer populært, så han skal ha all kred for at han har vært så tøff, sier han i en video SVT har publisert.

De to har gjennom flere år både hatt en kamp i sporet som ankermenn for hver sin nasjon, men også en ordkrig gjennom mediene. Foran tremila i VM i 2017 sa Northug for eksempel at han skulle gå femmila naken om Halfvarsson vant tremila.

Northug har flere ganger kalt svensken «Calle Klovn». Senest i november, måneden før han la opp, sa Northug:

– Jeg har sluttet å snakke om Calle. Jeg synes synd på ham. Han har aldri hatt noe ordentlig karriere.

Foran VM i Seefeld slo Halfvarsson tilbake på denne måten i programmet «Helt Ramm»:

Nå er de begge aktuelle i TV 2-serien «Landskampen» hvor forholdet deres også har vært et tema. Da VG møtte deltakerne tidligere i år, sa Halfvarsson at ordkrigen med Northug særlig nådde et toppunkt før og under VM i Falun.

– VM i Falun i 2015 var spesielt viktig for meg, og den gang var ordkrigen og det sportslige svært tungt å svelge for meg. Ellers har 99,9 prosent av det vært gøy. Jeg savner det faktisk, selv om Petter ikke har lagt det fra seg til tross for at skiene er lagt på hylla, forklarte han.

I Skavlan snakker de også om Falun-VM, og Northug får spørsmål om svensken har blitt såret av han på ordentlig.

– Vi snakket om det i serien «Landskampen» over middagen, at det gikk litt inn på han det som ble sagt før VM i Falun, og det er jo sånn det er. Du kan la deg forstyrre av omgivelsene utenfor, det vet jeg alt om, men det handler om å være sterk i hodet i idrett også, sier Nortug.

Programmet sendes på TV 2 lørdag kveld.

