Pål Gunnar Mikkelsplass om drapstrusselen: − Mye styr

Etter at Pål Gunnar Mikkelsplass (60) falt under VM-stafetten i ’82, ble han drapstruet. I dag skulle han gjerne møtt personen som sto bak trusselen.

Pål Gunnar Mikkelsplass husker det godt. Stemningen under et OL, følelsen du får når du lykkes i å ta medalje. Gleden som kommer når du skjønner at jobben du har lagt ned holdt helt til mål.