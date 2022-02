I DRIVET: William Poromaa har hatt gode dager 1650 meter over havet noen timer utenfor Beijing.

Sverige-frelserens opptur: − Ekstremt imponert

ZHANGJIAKOU (VG) Sveriges stortalent William Poromaa (21) – kanskje fortsatt best kjent som Frida Karlssons (22) kjæreste – nærmer seg det store, store gjennombruddet.

– William Porooma er det nesten ingen grenser for. Jeg er fryktelig imponert. Ekstremt imponert. Sverige har en uslepen diamant i ham. Han tror jeg blir virkelig god, sier Eirik Myhr Nossum, Norges landslagstrener, til VG.

Poromaa fikk kallenavnet “Frälsaren” av Calle Halfvarsson for noen år siden. Svensk herrelangrenn har, med unntak av enkelte lyspunkt fra Jens Burman, vært nede i en bølgedal etter Johan Olsson, Marcus Hellner og Daniel Rickardsson blant annet la opp. Samtidig som Halfvarssons resultater har falt.

I OL har Poromaa virkelig gitt svensk herrelangrenn håp igjen for fremtiden med 6. plass på tremila og 10. plass på 15 km klassisk. Han imponerte også på stafetten hvor han tok igjen Pål Golberg.

– Poromaa er veldig spennende. Han må bygge opp svensk langrenn litt alene, og det er tungt, men jeg er skikkelig imponert. Han har vært i så god form i OL. Det er helt fantastisk, sier Devon Kershaw fra Canada, som tok VM-gull i Holmenkollen i 2011.

21-åringen signaliserte sitt store talent da han ble nummer 9, 9 og 12 i VM i fjor. Av de på Poromaas alder, er han den som har vist seg best frem på distanse i kamp mot verdenseliten.

Men resultatene i verdenscupen har vært litt mer beskjedne foreløpig.

– Jeg tror alltid at jeg har vært en mesterskapsløper, allerede fra junioralderen. Da jeg skulle gå store renn, var jeg ofte høyt oppe. Det er noe som finnes i hodet mitt, helt fra jeg var liten. Jeg kan ikke helt forklare det, sier Poromaa til VG.

– Jeg blir et helt annet menneske når jeg er i disse store konkurransene, og kjenner hva det betyr.

Han innrømmer at resultatene i OL og VM har vært litt overraskende for ham selv. Spesielt de gode rennene i OL i høyden har imponert mange.

– Jeg må få den samme motivasjonen i verdenscup som i VM og OL, sier Poromaa

– Hva mangler for at du skal komme opp på pallen?

– Jeg føler det er tid jeg trenger. Jeg kjenner at jeg utvikler meg og tar nye steg hele tiden. Jeg er ikke urolig. De siste to årene har det gått veldig fort for meg, sier Poromaa fra Åsarna.

Han gikk på skigymnaset i Sollefteå. Der ble han kjæreste med ett år eldre Frida Karlsson. Foreløpig er det Karlsson som har imponert mest i skiløypa og fått mest oppmerksomhet. Poromaa har fått mange spørsmål om “flickvännen”, men OL-dagene i Zhangjiakou har vært mest lykkelig for han selv.

Lørdag morgen norsk tid går han femmila. Karlsson, som har vært i kjelleren og levert skuffende resultater, står over tremila.

– Jeg nådde ikke mine mål. Det føles tungt, jævlig og tungt nå, men det finnes mye verre saker i livet, skriver Karlsson på Instagram.