GAMMAL MORO: Slik så det ifølge satiretegneren i bladet Vikingen ut etter Kollen-festen i 1913. Foto: Faksimile fra «Vikingen»

Fyllefest i Kollen er eldgammelt nytt

Holmenkollen skifestival endte i fyll, kaos og negative avisoppslag i fjor. Men var det egentlig bedre før?

Publisert: 07.03.19 20:31







Overstadig berusede folk, ufin oppførsel, slåssing, og publikummere som ravet rundt i ski- og trikkesporet. Holmenkollen skifestival 2018 blir sannsynligvis ikke husket for det sportslige.

Bakgrunn: Folkefesten endte i kaos

Holmenkollen skifestival starter fredag. Og i år det allerede tatt grep for å unngå flatfyll og skandaler.

– Vi merker selvsagt VM-feberen og både gleder oss og er spente foran lørdagen. Men vi føler at både vi, politiet, Oslo kommune, Ruter og Sporveien har gjort alt for å unngå fjorårets kaos. Den siste brikken er at publikum selv tenker på at dette skal bli en hyggelig folkefest for alle, uttalte kommunikasjonssjef Emilie Nordskar i Holmenkollen Skifestival til VG tidligere i uken.

Har det bare blitt verre og verre i Holmenkollen de siste årene? Var ting bedre før? Sannsynligvis ikke. Den oppmerksomme VG-tipseren John Rangtveit fra Oppegård har nemlig funnet en satiretegning fra 1913 fra satirebladet Vikingen.

«Fra Holmenkoldagen» er tittelen på tegningen som viser trikken på vei tilbake til byen med døddrukne folk i dikene og andre som spyr ut av trikken.

arrow-left













arrow-right expand-left FESTRESTER: Slik så det ut etter Kollen-festen 2018.

Forfatter og folkorist Thor Gotaas har blant annet skrevet bok om femmila. Han ler når han får høre om bildet. Dette er kjente saker.

– Alkohol har alltid vært en del av idretten, med idrett fulgte fest. De aller fleste har det bare moro etter å ha fått seg noe å drikke. Det var flere omstendigheter som gjorde at det tok av litt i fjor, blant annet er løypa mye kortere, så alle står presset sammen på et lite område, sier Gotaas som selv er avholdsmann.

KAOS: Det ble fullstendig kaos i fjor i det folk skulle ned fra løypene etter Kollen-festen. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Den første olympiaden i det gamle Hellas var en stor fest med masse vin. Poenget er: Hadde det ikke vært en folkefest ville det ikke vært populært.

Og det har slett ikke alltid bare vært publikum som har vært med på festen.

– Det har vært vinnere av femmila som har fått seg en «kaffedoktor» med brennevin etter 45 kilometer. Og så sent som på 80-tallet var det fellesfest for deltakere og utøvere etter femmila i Kollen. Jeg synes vi skal ta vare på kollen-festen og ikke være så nymoralistiske.