SKILLES: Landslagssjef Vidar Løfshus, her sammen med daværende allroundtrener Tor-Arne Hetland under Tour de Ski i 2017. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Iversen mener Hetland gjør klokt med noen hvileår

Publisert: 16.06.18 08:49

LANGRENN 2018-06-16T06:49:38Z

HOLMENKOLLEN (VG) Tor-Arne Hetland (44) måtte gå som sjefstrener etter misnøye fra utøvergruppen. Så sent som torsdag ble det klart at han er ferdig også i skiforbundet. Det overrasket ikke to store norske profiler.

– Jeg tenker ikke at han er endelig ferdig, men det kan være greit for ham med noen hvileår fra skiforbundet. Han har mange sterke sider han kan utnytte. Jeg er sikker på at han får en bra jobb, sier Emil Iversen til VG.

– Han kan få noen nye impulser andre steder i noen år og så komme tilbake. Det tror jeg blir bra. Siden vi fant ut at vi ønsket en annen retning, tror jeg dette blir greit for alle parter. Han er ikke en fæl fyr. Han har mange gode kvaliteter han kan benytte seg av andre steder, gjentar han.

OL-vinner Simen Hegstad Krüger synes aldri det er noe hyggelig når treneren må gå og til slutt forlate forbundet.

– Men av og til kan det være godt med en forandring. Så håper jeg Tor-Arne finner seg noe, for han er absolutt en bra mann, har mange gode ressurser som kan bli brukt andre steder, sier Lyn-løperen – som vant Holmenkollen Skishow torsdag.

Tar grep

Torsdag kom meldingen om at Hetlands karriere i Skiforbundet er over for nå. VG kunne i april avsløre at det var sterk misnøye med allroundtrenerens kommunikasjon og lederstil. Da elitelagene ble presentert noen uker senere ble det klart at han ikke kom til å fortsette som langrennsguttas sjef.

Vidar Løfshus sier til VG at de ikke skal havne i en slik konflikt mellom utøvere og ledere igjen. Landslagssjefen skal følge opp samhandlingen mye tettere i sesongen som kommer. Han har tidligere uttalt at misnøyen med Hetland kom som «lyn fra klar himmel» på ham.

– Vi skal være ærligere i lagsprosesser, både ledere, trenere og meg selv. Jeg kommer til «å være på», slik at jeg vet at alle gjør jobben sin. Vi må passe oss nøye for at vi ikke kommer i en sånn situasjon igjen, sier Løfshus til VG.

Løfshus forsøkte å finne en løsning for å beholde Hetland, som hadde ett år igjen av kontrakten. De ulike mulighetene og eventuelt nye arbeidsoppgavene ble blankt avvist at Hetland selv.

– Vi prøvde, men med hans ambisjoner var det ingenting som passet ham, sier Løfshus.

Tor-Arne Hetland har ikke besvart VGs henvendelser torsdag.

Vil ikke kommentere beløp

Det endte med en sluttavtale. «Beløpet blir mellom partene», sier Løfshus – og understreker at hverken skiforbundet eller Hetland er fornøyd med at de måtte gå til det skrittet.

Eirik Myhr Nossum har nå rykket opp som allroundsjef, mens Lars Christian Aabol er ansatt som assistent.

Gymnas vil hente Hetland

Frode Estil er idrettsfaglig leder ved Meråker videregående skole. Gymnaset har fostret noen av verdens beste skiløpere, blant dem Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby.

Hetland gikk selv på idrettslinjen i Meråker og har en sterk relasjon til bygda. Han har blant annet hytte der.

– Når han nå blir ledig på markedet er det i hvert fall naturlig å høre hvilke planer og tanker han har. Selvsagt høyaktuelt å få inn en slik kapasitet, skriver Estil i en SMS til VG.