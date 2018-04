Therese Johaug fotografert i forbindelse med ankesaken i den internasjonale voldgiftsretten CAS. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Norgesgruppen sier ja til Skiforbundets «doping-klausul»

Publisert: 18.04.18 18:33

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

LANGRENN 2018-04-18T16:33:44Z

Mens Coop sa nei, har Norgesgruppen sagt ja til flere forbehold i avtaleteksten – om en norsk langrennsløper skulle bli dopingtatt.

Det bekrefter Torbjørn Johannson , konserndirektør og eier i Norgesgruppen , til VG.

– Dette betyr for eksempel at vi ikke har noen grunn til å si opp avtalen om det skulle dukke opp en sak som den med Therese Johaug , sier Johannson.

Det ble tirsdag kjent at mens Coop ønsket seg en mulighet til å avbryte sponsorkontrakten umiddelbart dersom en norsk utøver blir dopingtatt, ville Norges Skiforbund sikre seg med flere forbehold i avtaleteksten.

Nå bekrefter sjefen for Norgesgruppen, som er i ferd med å inngå en ny avtale med Skiforbundet, at de har gått med på NSFs klausul.

– Ja, jeg kan bekrefte at vi har en klausul som gjør at vi ikke kan bryte kontrakten hvis det dukker opp et Therese Johaug-tilfelle. Det er mange nyanser og gråsoner i dette. Vi mener at det skal gå an å bruke hodet. Hvis det skulle oppstå en ny tilsvarende sak, fortsetter vi samarbeidet med Norges Skiforbund.

– Men i ytterste konsekvens kan det bety at en dopingdom på to år ikke medfører at dere kan bryte kontrakten?

– Ja, hvis vi setter det på spissen, kan det skje. Men vi velger å akseptere denne åpningen, sier Torbjørn Johannson.

I forhandlingene mellom konkurrenten Coop og Norges Skiforbund var mulige brudd på dopingreglene et vanskelig tema. Coop ville ha mulighet til å si opp en sponsorkontrakt umiddelbart i det øyeblikket en norsk utøver tester positivt.

Norges Skiforbund ønsket ikke å åpne for oppsigelse dersom ikke dommen var rettskraftig, eller at det ble konkludert med at utøveren hadde utvist ingen eller ubetydelig skyld. Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis sa tirsdag til VG at dette punktet var ufravikelig fra deres side.

Norgesgruppen, som har sponset norsk langrenn i en årrekke, mener at det er riktig å skille mellom de som bevisst doper seg og de som ikke har samme grad av skyld.

– Vi mener det er riktig å skille mellom graden av skyld. Vi vil ikke være med på å dømme noe som har vist ingen eller ubetydelig skyld.

– Betyr det at Coop tar feil?

– Vi mener det er nyanser her, og at ingen har helt feil eller helt rett. Vi sier ikke at de som mener noe annet enn oss, er «dumme», smiler Torbjørn Johannson.

Norges Skiforbund ga seg i forhandlingene med Coop. For i det siste avtaleutkastet, som var klar for signering idet skiforbundet trakk seg, var ordlyden i samsvar med det Coop ønsket.

Om denne klausulen er med eller ikke, får helt avgjørende betydning i saker som Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby, som begge er dømt i løpet av de siste årene. Begge utviste nemlig «ubetydelig skyld».

Denne artikkelen handler om Doping

Langrenn

Therese Johaug

Norgesgruppen