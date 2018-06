Northug gliste og ristet på hodet etter Klæbo-duell

Publisert: 13.06.18 19:15 Oppdatert: 13.06.18 20:13

LANGRENN 2018-06-13T17:15:13Z

HAMAR (VG) Petter Northug (32) og Johannes Høsflot Klæbo (21) åpnet rulleskisesongen med en knalltøff duell. Den var det Mosvik-ekspressen som vant med knappest mulig margin.

I sesongens aller første rulleskirenn i et solfylt Hamar møttes de to til dyst to ganger, først i en mixed lagsprint.

Her stilte blant annet Martin Johnsrud Sundby på lag med Krista Pärmäkoski. Simen Hegstad Krüger dannet duo med Tuva Bakkemo, mens Northug dannet lag med Maiken Caspersen Falla. Johannes Høsflot Klæbo og Ingvild Flugstad Østberg var det siste paret med reell vinnersjanse.

Det ble som publikum ønsket. Klæbo og Northug, som ankermenn, ut i ren duell mot hverandre de siste på den aller siste av tre etapper.

Sterk Northug-avslutning

Klæbo hadde et lite forsprang, men noen skikkelige tak senere hadde Northug kontakt inn i den slake motbakken som avsluttet den 1400 meter lange etappen.

De siste 50 meterne var også Mosvik-ekspressen raskest. Han slo Klæbo med noen ørsmå centimetre over målstreken og kunne ikke gjøre annet enn å glise da han registrerte at seieren var et faktum.

Men kort tid etter målgang ristet plutselig Northug på hodet - uvisst av hvilken grunn.

Klæbo fikk «revansje»

De to møttes igjen noen minutter senere under den gjeveste øvelsen, nemlig sprintfinalen.

Der lå de i henholdsvis andre- og tredjeposisjon helt frem til oppløpet. Kun Klæbo klarte å snike seg opp på siden av Hamar-løperen og vinneren Stian Berg. Klæbo ble dermed nummer to, mens Norhtug måtte ta til takke med tredjeplass like bak 21-åringen.

PS: I kvinnefinalen var det Maiken Caspersen Falla som vant. Det ble naturligvis en duell mellom Gjerdrum-løperen, Ingvild Flugstad Østberg og Krista Pärmäkoski. På oppløpet var sprintverdensmesteren som var sterkest. Falla vant foran Østberg. De to henviste finnen til tredjeplass.

VG kommer med mer fra Hamar og Kirkebakken Grand Prix.