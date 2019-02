KRITISK: Finske Aino-Kaisa Saarinen la opp som langrennsløper etter fjorårssesongen. Her på høydetrening i Val Senales i oktober 2016. Foto: Fredrik Solstad

Finsk angrep mot Løfshus: – Lurer på hvorfor han fortsatt har jobben i Skiforbundet

LANGRENN 2019-02-05T09:46:18Z

Den tidligere finske skistjernen Aino-Kaisa Saarinen (40) fatter ikke at landslagssjef Vidar Løfshus har beholdt jobben som landslagssjef etter dopingsakene i norsk langrenn i 2016.

Publisert: 05.02.19 10:46

Den tidligere verdensmesteren fra Finland sikter til sakene der Martin Johnsrud Sundby ble dømt for brudd på dopingreglene , avslørt sommeren 2016, og Therese Johaugs dopingdom som ble rullet opp noen måneder senere.

– Jeg lurer på hvorfor han fortsatt har jobben i Skiforbundet, skriver Saarinen i en kronikk i den finske avisen Ilta-Sanomat .

Ble konfrontert

Der forteller også VM-dronningen fra Liberec i 2009 (tre gull) at hun ble konfrontert av Løfshus i en telefonsamtale under en høydesamling i Italia høsten etter Sundby-saken. Saarinen hevder Løfshus mente hun ikke forstod hva Sundby-saken handlet om.

– Jeg var i en leir i Toblach da Vidar Løfshus ringte og spurte meg om jeg ikke forstod at det var et tillatt stoff (salbutamol) og at alt bare var en misforståelse. Men jeg svarte bare at det ikke stemmer. Jeg forstår at medikamentet er tillatt, men når den er mange ganger høyere enn grenseverdien, er ikke det lenger å følge reglene. Jeg krevde da av Vidar at det aldri skulle skje igjen, fortsetter Saarinen.

Hun var en av de utenlandske løperne som var sterkt kritisk til Norge etter dopingsaken til Sundby. Det endte med at nordmannen ble utestengt i to måneder på grunn av bruken av astmamedisin gjennom en forstøver i forkant av konkurranser i desember 2014 og januar 2015. Det kostet nordmannen dessuten sammenlagtseieren i Tour de Ski og verdenscupen den sesongen.

Løfshus melder til VG tirsdag formiddag at han ikke har noen kommentar til Saarinens utspill. Finnen hevder også at hun på høydesamlingen ble konfrontert av en annen person i det norske støtteapparatet, som lurte på hvorfor hun hatet nordmenn.