11 på rad for overlegne Johaug: − Unikt

LANGRENN 2019-02-02T09:54:16Z

MERÅKER/OSLO (VG) Therese Johaug har vunnet alle distanserennene hun har stilt opp i denne sesongen. Tallet er 11.

Publisert: 02.02.19 10:54 Oppdatert: 02.02.19 11:12

– Jeg hadde bestemt meg for å gå mitt eget løp i dag, få et godt skirenn, bare male på, hele tiden prøve å øke, og å vinne sekunder her og der. Det klarte jeg stort sett hele veien, smiler Therese Johaug overfor NRK.

I det som var Johaugs første fellesstart på nesten tre år, ifølge NRK-ekspert Fredrik Aukland, innfridde storfavoritten.

Ingen kunne matche Dalsbygda-ekspressen på de 15 kilometerne som ble gått i Meråker med skibytte.

Bare Astrid Uhrenholdt Jacobsen turte å holde følge da Johaug gikk til fra start, og allerede etter én kilometer hadde de to en liten luke til resten av de 59 andre løperne.

NM-skiathlon 1. Therese Johaug, 38.38,3

2. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, +56,4

3. Kari Øyre Slind, +1.25,1

4. Maiken Caspersen Falla, +1.28,2

5. Heidi Weng, +1.28,7

6. Ingvild Flugstad Østberg, +1.32,9

7. Silje Øyre Slind, +1.50,7

8. Ragnhild Haga, +2.08,9

9. Julie Myhre, +3.05,7

10. Tiril Liverud Knudsen, +3.23,0

1,2 kilometer senere var det også blitt en liten luke fra Johaug til Uhrenholdt Jacobsen, og lukene − mellom Johaug og Uhrenholdt Jacobsen og mellom Uhrenholdt Jacobsen og resten − ble bare større og større.

I mål var Johaug inne på tiden 38.38,3, 56,4 sekunder foran Uhrenholdt Jacobsen.

Det var Johaugs 11. distanserennseier denne vinteren. På 11 forsøk.

– Det er unikt det hun driver med, konstaterte NRK-ekspert Fredrik Aukland underveis i løpet.

– Det er bare å glemme for alle svensker, italienere og russere. Den farten der får de ikke opp til VM, la Torgeir Bjørn til.

Kampen om NM-bronsen ble av det mer spennende slaget. Lenge var det en kvintett bestående av Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla og Kari og Silje Øyre Slind som virket å kjempe om den, men mot slutten gjorde Kari Øyre Slind kort prosess på de andre skiessene. Hun stakk fra ikke lenge før oppløpet og sikret bronsen. Bak der igjen vant Falla spurten mot Weng, mens Flugstad Østberg ble nummer seks.

Skiathlonet i Meråker var vinterens første av sitt slag, og ettersom det er en øvelse som også står på VM-programmet i Seefeld den 23. februar, var det viktig å vise seg frem.

Therese Johaug og Astrid Uhrenholdt Jacobsen er mer eller mindre selvskrevne på to av de fire plassene Norge er gitt på distansen i Østerrike, mens Ingvild Flugstad Østberg også virker å få en plass. Da er det fortsatt én «up for grabs».

Før dagens renn var det Heidi Weng og Ragnhild Haga som var ventet å kjempe om den, men sistnevnte fikk det ikke helt til å stemme i de perfekte skiforholdene i Meråker. Haga var i mål som nummer åtte, 2.07,9 bak Johaug.

