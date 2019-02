ALENE I TET: Therese Johaug ved skibyttet da hun var på vei til historiens desidert mest overlegne seier på 15 kilometeren lørdag. Foto: BJORN S. DELEBEKK

5 av 6 VM-gull til Norge: Rivaler mener dominansen blir et problem

SEEFELD (VG) Norge har tatt fem av seks mulige gull i langrenn så langt i VM. Utenlandske rivaler mener den norske dominansen ikke er bra for sporten.

Kun bronsen på damenes lagsprint skiller Norge frå å ha tatt alle gullmedaljene så langt i VM.

– Dominansen blir et problem, sier Federico Pellegrino til VG.

Den italienske sprinteren, som er blant verdens beste, var bare en av bare fem løpere utenfor Norge og Russland som var inne blant de 20 beste i verdenscupen før VM.

– Dersom Norge kunne ha 20 løpere på startstrek så vet vi at de omtrent ville hatt 20 løpere inne blant de 30 beste. Det er viktig for sporten at ikke for mange løpere fra en nasjon kan stille til start. Da kan noen andre hevde seg også, slik at langrenn kan levere videre ikke bare i Norge, men også andre steder, sier Pellegrino.

Han mener den lille begrensningen av antall norske løpere som allerede er innført av FIS hjelper på.

– Vi trenger mer konkurranse. Men jeg prøver å gjøre noe med det, sier Pellegrino.

NORSK TRIUMF: Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo hentet Norges femte av seks mulige gull søndag kveld. Italienske Federico Pellegrino til høyre. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

De russiske utøverne til treneren Markus Cramer har tatt to sølv og en bronse til nå i herreklassen bak Norge.

– Det er ikke bra når bare en nasjon tar alle gullmedaljene. Men langrenn er sport nummer en i Norge og Skiforbundet deres er ekstremt godt organisert og man ser hvor mange personer de har rundt laget. De har gode smørere og gode trenere, sier den russiske landslagstreneren til VG.

Emil Iversen, som var med på lagsprint-gullet, mener Cramer ikke trenger å bekymre seg.

– Det har vært veldig bra, det er knallhardt. Vi ødelegger ikke sporten. Det er spenning og ingen tur i parken, sier Iversen.

Martin Johnsrud Sundby har sett på trenden med stor norsk dominans som skummel for langrennssporten. Han er sikker på at den norske dominansen fortsetter på damenes 10-kilometer tirsdag. Men deretter er han mer usikker på fortsettelsen i VM.

– Vi har kjempet jevnt med Russland i år. Men vi vært bedre enn dem her så det viser at vi har gjort gode forberedelser, sier Sundby.

Langrennssjef Espen Bjervig i Skiforbundet påpeker at det har vært jevne dueller med flere nasjoner, men ønsker seg mer konkurranse fra flere av de største landene i Europa fremover.

– For idretten totalt hadde vært ønskelig med en ny Kowalczyk fra Polen og en ny Teichmann fra Tyskland, slik at man hadde hatt løpere fra de store nasjonene som kunne kjempet helt i toppen, sier Bjervig.

Kommentator i den svenske avisen Tomas Pettersson tror dominansen vil endre seg fremover og viser til perioder tilbake i tid der Norge ikke var dominerende.

– Flytter vi fokus to år fremover i tid kommer det til å se helt annerledes ut på for eksempel damesiden. Da kommer ikke Norge til å ha den dominansen. Dette går i sykluser og vi skal ikke dømme ut sportens fremtid fordi Norge har et bra VM nå, sier Pettersson.

Kommentatoren var lettet over at de svenske damene brøt gullrushet til Norge søndag.

– Det ville naturlig vært en katastrofe for VM om en nasjon tok alle gullene, sier Pettersson.