Angrende Halfvarsson anklager NRK for løftebrudd: – Jeg er skuffet

SEEFELD (VG) Tirsdag kveld publiserte NRK en video hvor Calle Halfvarsson (29) sager hodet av en Petter Northug-plakat og kaller Johannes Høsflot Klæbo for en dritt. Nå legger den svenske stjernen seg flat.

Reaksjonene har vært sterke etter at NRK-videoen hvor Halfvarsson harselerer med blant andre Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo ble sluppet. Aftonbladet-kommentator Patrik Brenning har kalt den sexistisk og pinlig.

I møte med VG og andre medier i VM-byen Seefeld onsdag morgen, forteller 29-åringen at han skulle ønske at han aldri stilte opp på innslaget.

– Ja, i etterkant er det klart at jeg angrer. Det ble ingen bra greie ut av det. Før jeg kom dit, visste jeg ingenting annet enn at vi skulle synge en låt, sier Halfvarsson til VG onsdag morgen.

– Hvordan har reaksjonene vært i etterkant for din del?

– Jeg har ikke sett så mye, men jeg forstår at enkelte tar dette ille opp. Til dem vil jeg be om unnskyldning. Jeg står ikke bak dette selv. Det er ikke min greie, forteller 29-åringen om denne kontroversielle videoen:

Ut mot NRK

Samtidig anklager Halfvarsson NRK for løftebrudd. Skiløperen hevder at han ble garantert at han kunne se gjennom videoen før den ble publisert og godkjenne innholdet.

– Jeg hadde blitt lovet å få se videoen før den ble sluppet, men det fikk jeg ikke, sier Halfvarsson, som virker oppriktig lei seg i møte med VG og andre medier før onsdagens trening i Østerrike.

– Jeg er skuffet over at jeg ble lovet å få se videoen og få godkjenne det som var. Jeg kjente etterpå at det var visse greier i denne videoen som jeg ikke syntes var OK. Det var akkurat derfor jeg sa at jeg ville se den før den ble sluppet. Det ble jeg lovet at jeg skulle få gjøre, men det fikk jeg ikke, sier Halfvarsson.

Ber om unnskyldning

Han har i en årrekke vært i ordkrig med Petter Northug. I NRK-videoen sager han hodet av en plakatutgave av den norske skikongen.

Samtidig kaller han Klæbo for en liten dritt. I tillegg er det flere seksuelle referanser til damer.

Nå beklager Halfvarsson.

– Ja, jeg ber om unnskyldning til alle som tar dette ille opp. Hvis de (Northug og Klæbo) tar det ille opp, ber jeg om unnskyldning, sier Halfvarsson til VG.

– Hva tenker du om at det blir kalt for en sexistisk video?

– Det er ille. Det er ikke noe jeg står bak. Jeg ber om unnskyldning.

Johannes Høsflot Klæbos pappa, Haakon, var på vei til Seefeld da VG fikk kontakt med ham.

– Dette har jeg ingen kommentar til. Fokuset er på VM-sprinten i morgen, forteller Klæbo senior til VG om Halfvarssons omtale av sønnen.

– Ikke et premiss

Redaksjonssjef i NRK-sporten, Janne Fredriksen, hevder på sin side at den svenske langrennsstjernen ønsket å se gjennom videoen – men at det ikke var en forutsetning for at den skulle bli publisert.

– Å kalle det et løftebrudd er sterkt. Slike avtaler gjør vi aldri. Etter vår oppfatning ble det inngått en løs avtale, som det ofte det blir, om at de medvirkende som vil se det, får se det før det blir publisert. Det var aldri noe premiss for hverken deltagelse eller publisering, understreker Fredriksen overfor VG.

Den løse avtalen som hun beskriver ble snakket om i oktober, da videoen ble spilt inn. Fredriksen bekrefter at Halfvarsson ikke fikk se videoen før den ble publisert tirsdag denne uken.

– Der glapp vi, det beklager vi. Vi burde levert på denne løse avtalen, men det ville ikke endret resultatet av selve videoen. Han har vært innforstått med det han har vært med på, og det var ikke snakk om at han skulle godkjenne den, mener Fredriksen.

Halfvarsson fremsto som en angrende synder overfor pressen onsdag formiddag, og sier at han synes det ikke ble «en bra greie».

– Det er synd at han sitter igjen med denne opplevelsen. Det er ikke unaturlig at vi tar en prat med Calle, men det er ingen planer om å fjerne videoen, sier Fredriksen.