Heftig stafettduell mellom Norge og Sverige - Nilsson knuste Johaug i spurten

SEEFELD (VG) Valget av Therese Johaug (30) som ankerkvinne var omdiskutert. Oppgaven hun fikk var vanskelig: Hent inn 18 sekunder på Stina Nilsson (25), og gå fra den svenske jenta.

Det gikk ikke. Johaug var sjanseløs mot den svenske spurtkanonen på oppløpet i en underholdende og dramatisk stafett. Russland tok bronsemedaljen.

– Hvorfor gikk Johaug den siste etappen?

– På grunn av forholdene i løypen. Vi visste at det kom til å bli tungt. Vi trodde hun kunne avgjøre før oppløpet, men nå ble det litt vanskelig slik dagen ble, sier landslagstrener Geir Endre Rogn til VG og andre medier i Seefeld.

På spørsmål om det var en taktisk bommert, sier han:

– Med fasit i hånd, så ble det det. Men vi visste at Sverige hadde et sterkt lag, og når alle de fire presterte, så ble det sånn.

Rogn sier at Ingvild Flugstad Østberg var klar for å gå ankeretappen, men at hun hadde et ønske om å gå annen etappe.

– Det ble litt som vi fryktet. Sverige og Stina var hakket for gode for oss, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til NRK.

På spørsmål om han angrer på uttaket, svarer han:

– Nei, jeg tror ikke vi hadde fått til noe bedre uansett hva vi hadde gjort. Jeg synes alle gikk gode løp, sier han og legger til at «vi aldri får svaret på det».

Johaug forteller at hun er fornøyd med egen etappe.

– Jeg tok 20 sekunder. Det var ikke så mange bakker å ta av. Vi visste at Stina var sterkest i en spurt, så jeg måtte ha tatt det i langbakken, vurderer Johaug overfor NRK.

– Det er min innsats i dag som gjør at det blir sølv og ikke gull, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til NRK. Hun ble gått fra Charolotte Kalla på tredje etappe.

Uhrenholdt Jacobsen sier at det ikke er hennes oppgave å vurdere om laguttaket kunne vært annerledes.

Norges sto med fire strake stafett-gull i VM, men Sverige klarte altså å bryte seiersrekken.

Dalsbygda-ekspressen tok inn ti sekunder på den første runden, men med Stina Nilsson som den antatt klart beste spurteren lå det an til et rotterace på de siste 2,5 kilometerne.

1,5 kilometer før mål var avstanden 6,6 sekunder, og Sverige lå kanskje an til å bryte Norges seieresrekke i VM-stafetter.

Like før mål hadde Johaug slukt hele forspranget, men en sliten Stina Nilsson bet seg fast, og klarte å holde følge med Johaug inn på stadion. Johaug prøvde å komme opp på siden og forbi, men Nilsson viste krefter og svarte umiddelbart.

Dermed ble det et rent spurtoppgjør.

De aller fleste forventet at gullkampen ville stå mellom Norge og Sverige.

Heidi Weng ble vurdert som et svakere kort enn Ebba Andersson på den første etappen, men den norske 27-åringen holdt følge hele veien, og vekslet sammen med Sverige og Russland (Julia Belorukova).

– Jeg har ikke sovet i natt. Jeg har vært så nervøs. Jeg har sittet og spydd, for å si det sånn, forteller Weng til NRK.

– Det var noen som syntes at det var rart at jeg skulle gå, og da skulle jeg jammen vise at jeg kunne, legger hun til.

SLÅTT: Therese Johaug måtte se seg slått av Stina Nilsson og Sverige. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

På annen etappe var det Ingvild Flugstad Østberg mot det svenske stjerneskuddet Frida Karlsson, junioren som sjokkerte med sølv på 10-kilometeren. Russiske Anastasia Sedova og tyske Katharina Hennig gjorde tetfeltet til en kvartett, men like før veksling stakk Østberg, som fikk med seg Karlsson i ryggen.

RYKKET FRA: Charlotte Kalla leverte en råsterk tredje etappe der hun gikk fra Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: LISI NIESNER / X02762

Norge og Sverige skaffet seg en luke på elleve-tolv sekunder til Tyskland og Russland.

Charlotte Kallas oppgave var dermed klar: Riste av seg Astrid Uhrenholdt Jacobsen for å gi Stina Nilsson et forsprang til Therese Johaug på den siste etappen. Kalla prøvde og prøvde, men Uhrenholdt Jacobsen bet seg fast. En stund. Men på den siste drøye kilometeren rykket Kalla, og en stiv Uhrenholdt Jacobsen klarte på ingen måte å svare. Kalla skaffet Sverige en ledelse på hele 18,8 sekunder før siste etappe.

Ankerkvinne Therese Johaug fikk dermed et vanskelig utgangspunkt. Hun skulle både hente inn Nilsson, og helst gå i fra den svenske 25-åringen for å unngå et spurtoppgjør.