Johaug om VM-forventningene: - Lord!

SEEFELD/OSLO (VG) Therese Johaug innrømmer at hun er nervøs før VM-starten og at nekter for at det er «bare å hente medaljene».

– Lord! svarer Johaug og ler.

VG spurte skidronningen om hva hun tenker om at Norsk Tipping har regnet seg frem til at hun har 99,9% sjanse til å ta medalje. Selv lar hun seg ikke rive med av forventningene, og sier hun er fornøyd om hun tar denne ene individuelle medaljen.

– Som jeg sa i stad, er det ikke bare å hente medaljene. Jeg vet jo at forventningene ligger der ute, men jeg har vært med lenge nok til å vite at jeg ikke bare kan spasere inn til medaljer, sier hun.

For mens VG har tippet fire gull til Johaug, og hun har vunnet samtlige distanserenne hele denne sesongen (!), sier hun seg altså fornøyd med én individuell medalje i sitt første mesterskap på fire år.

– Det gir jo en trygghet (å ha vunnet alle distanserenn), og det viser at treningen har funket. Nå føler jeg meg klar, selv om jeg er nervøs, til å oppfylle drømmen min, sier hun.

Lørdag er det skiatlon på programmet.

– Jeg er nervøs, fordi det er fellesstart. Det har jeg ikke gått på lenge, der kan det skje mye, sa hun på pressekonferansen i Seefeld fredag morgen.

Johaug sier at hun er fornøyd om hun får ei medalje i løpet av verdensmesterskapet. Det samsvarer neppe med det norske folks forventninger - og det fikk hun spørsmål om:

– Jeg ber om forståelse for at det ikke bare er å gå og hente medaljene. Mesterskap er mesterskap, og folk hever seg. På den annen side skjønner jeg folks forventninger til meg, fordi det har gått som det har gått i vinter.

– Jeg vet at forventningene er der, men jeg er veldig trygg på det selv. Jeg har vært i dette gamet lenge. Det ser kanskje lett ut hjemme i soafen, men det er det ikke, sa Johaug.

Hun er ubeseiret i distanserenn så langt denne sesongen.

– Det gir en trygghet. Jeg vet at jeg har gjort en bra treningsjobb og er der jeg skal være. Men jeg alle mesterskap er noe spesielt. Du må kjenne blodsmak og syre for kanskje å nå opp. Men resultatene til nå i vinter er selvfølgelig en trygghet.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen svarte slik da en journalist ville vite om hva hun mente om Johaugs beskjedne målsettinger for VM:

– Jeg synes vi skal ha respekt for at dette er en stor begivenhet for Therese. Bare hun kan si hva som er rett målsetting for henne.

– Selvfølgelig føler jeg på presset. Det er press fra meg selv, og press fra de rundt meg. Men jeg må bare fokusere på det jeg skal gjøre, sier Johaug selv.

På VGs spørsmål om hvordan det eventuelt blir å motta en medalje fra FIS-president Gianfranco Kasper, som var tidlig på banen og krevde at Johaug skulle utestenges i fire år.

– Jeg skal nå ta den medaljen først, så jeg venter med å ta stilling til det da. Men det er ingen bad feelings, sier hun.

– Hvordan er det å ha han som øverste leder for idretten din?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Therese Johaug sa på pressekonferansen at hun har fått en «enorm mottakelse» etter at hun kom tilbake i skisporet.

– Føler du at folk gleder seg like mye over dine suksesser nå som før utestengningen, spurte en svensk journalist?

– Ja, det føler jeg absolutt.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen brast i gråt da jentene ble spurt om Mari Eides bronsemedalje torsdag.

– Det var veldig stort. Idretten kan bety så mye, sier hun.

– Det var nok ikke et tørt øye på hotellet eller på stadion. Alt det hun og familien har vært gjennom det siste halvåret, og måten Mari har reist seg på, det henter frem en vanvittig indre motivasjon i oss andre. Det forteller oss at vi aldri må gi oss, sier Therese Johaug.