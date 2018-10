Rart at Northug gidder mer…

LANGRENN 2018-10-26T11:07:06Z

Når du har vunnet alt som vinnes kan, for så å oppleve en aldeles endeløs motgangsbølge, er det nesten fascinerende at håndkleet ikke kastes inn.

kommentar

Publisert: 26.10.18 13:07

Det ser ikke ut til å være noen ende på hvilke vanskeligheter Petter Northug skal oppleve.

Vi kommer aldri til å få svar på om han hadde kommet tilbake til gammel storhet dersom diverse forhold hadde utspilt seg annerledes, men det spiller egentlig ikke særlig stor rolle lenger.

Nå er det store spørsmålet om det er noe realismen igjen i håpet om at folkehelten vender tilbake dit man ønsker å se ham, nemlig på toppen av en seierspall.

Hvor mange ganger tåler han å bli satt tilbake, før konklusjonen blir at det er på tide å gi opp og heller bruke tiden på andre ting enn langrenn?

Denne gangen er høydeopphold i Val Senales avbrutt, etter at han fikk en mageinfeksjon. Legger man sammen tapt trening de siste månedene på grunn av at kroppen ikke fungerer, med at grunnlaget var svakt etter forrige sesong, er det all grunn til å lure på om vi ser starten på slutten.

Det begynner å bli lenge siden verdensmesterskapet i Falun, da Northug satte støvsugeren inn i posen med gullmedaljer, og sørget for at han totalt har 15 gull fra VM og OL på cv’en.

Utfordringen er vel etter hvert hvor lenge han selv klarer å bevare troen på at det er mulig å komme i gullform igjen.

Etter et fjorår med mye krangling og tiltagende problemer med motivasjon og treningsdisiplin, var håpet at en retur til landslaget, denne gangen i sprint, skulle være redningen for en dalende karrierekurve.

Og rent samarbeidsmessig ser det ut til at superstjernen har funnet en plass i det organiserte miljøet igjen. Men hvor mye hjelper det, når kroppen åpenbart bare ikke vil samarbeide?

Antallet avbrudd i treningsopplegget begynner nå å bli skyhøyt, og hvor mye er det egentlig mulig for ham å få tatt igjen? Én konsekvens er nok at sannsynligheten for at det kun er sprint som i praksis gjelder for ham denne sesongen, er ytterligere forsterket. En annen at sannsynligheten for å se ham i slag før det er delt ut julegaver, nok er forsvinnende liten.

Egentlig er det mest oppsiktsvekkende at han fortsatt orker å prøve. Det sier vel strengt tatt mye om hvor glad vinnerskallen er i idretten han har revolusjonert.

Når dagen for å sette stopp skulle være her, kan han legge opp med verdens beste samvittighet. Uansett.

Fortsatt skal det ikke utelukkes at Petter Northug peker nese til alle i Seefeld neste år, og ingenting hadde vært mer gledelig enn om så skulle skje. Men det er stadig mindre grunn til å satse ukelønnen på dette...