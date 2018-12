Tristere for oss enn for Northug …

LANGRENN

Alle som elsker langrenn kommer til å savne Petter Northug – trolig i større grad enn han kommer til å savne tilværelsen som toppidrettsutøver.

kommentar

Publisert: 13.12.18 07:55

Det var en følelsesladet start på seansen i Trondheim, da den endelige bekreftelsen kom på at «2006-2018» blir årene som gjelder for Northugs karriere som toppløper.

Det begynte med et brak i sesongen han ble vraket til OL i Torino. Nå er det over.

Et par minutter over tolv satte Northug seg ned på Lerkendal.

Inngangen til pressekonferansen viste en alvorlig og preget side av ham.

Northug kjempet med tårene da han skulle takke pappa John, mamma May og brødrene, og det ble tydelig hvor mye prestasjonene over tid har betydd for ham.

Men jo mer han fikk snakket seg varm, desto mindre trist fremsto Petter Northug. Til slutt var det ingen tvil igjen om at han har tatt et riktig og veloverveid valg.

Kroppen har ikke villet samarbeide, hodet er klart for andre oppgaver.

Og her ligger veien vidåpen for den største idrettsstjernen Norge har hatt.

Når det rent sentimentale har lagt seg over at et kapittel er avsluttet, må det jo være deilig å kunne nyte alt livet har å by på utenfor sporet, uten et snev av dårlig samvittighet over tapt treningsarbeid.

Vi vet at Petter Northug har en avtale om å samarbeide med TV 2, men det er ikke avklart i hvilket omfang eller hvordan opplegget blir. Utover det er det et ubesvart spørsmål hva han skal foreta seg fremover.

Det som er åpenbart, er at han sitter med attraktive kort på hånden også etter den siste spurten med ski på beina.

Markedsinteressen rundt ham vil fortsatt være gigantisk, i alle fall i overskuelig fremtid, og det store spørsmålet nå er rett og slett hva han vil selv.

Northug utelukker ikke at han vil kunne ha en eller annen funksjon rundt langrenn i fremtiden, men ser ikke seg selv i en trenerrolle de nærmeste årene.

Han er selvsagt tenkelig som en ren langrennsekspert for TV2, men det skal heller ikke utelukkes at han går i Helene Olafsens spor på underholdningssiden.

Foredragsholder om karrieren? Motivator? Konferansier?

Mulighetene er mange for en mann som nok også vil bruke mye tid på å bare ha det bra.

Utover i pressekonferansen kom det velkjente smilet og de fleipete kommentarene stadig tettere. Dermed er nok situasjonen slik at langrennsinteresserte i flere land egentlig har det tyngre med karriere-exiten enn det hovedpersonen selv har.

For Petter Northug er dette både godt og vondt, og svaret på følgende spørsmål sier vel litt om innstillingen.

«Føler du deg sviktet av egen kropp?»

«Det ville vært feil av meg med den karrieren jeg har hatt».

Og så hadde jo ikke Northug vært Northug uten et og annet stikk også, selv i siste akt som aktiv. Her fikk Inge Andersens reiseregninger kjørt seg, og på vei ut døren kom fleipen om at skiforbundet feirer på dag tre.

I virkeligheten er det nok ingen som spretter sjampisen, for alle hadde unt Petter Northug enda flere gull.

Slik ble det ikke, og det vi må vi alle leve med.

Akkurat det kommer Northug til å klare aldeles utmerket.

Takk for laget.