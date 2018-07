SKIESS: Petter Northug, her fra pressekonferanse i april hvor han var tilbake på skilandslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk

Million-nedgang for Petter Northug

Publisert: 23.07.18 00:20

Skistjernens selskap «Petter Northug Holding AS» sitt inntektsresultat gikk ned i 2017 fra 2016.

Det skriver Adresseavisen .

Northug fikk inntekter på 16,7 millioner kroner i 2016, mens i 2017 hadde summen gått ned til 14,4 millioner kroner.

Teamet hans vil ikke svare på spørsmål om inntektsfallet.

- Vi har ingen kommentarer til regnskapet, forteller manager Are Sørum Langås i en tekstmelding til Adresseavisen .

Resultatet før skatt gikk fra 13,9 millioner i 2016 til 11,9 millioner i 2017. Etter skatt gikk årsresultatet ned fra 10,4 millioner til 9,2 millioner.

Far John Northug er styrelederen i selskapet, mens Petter Northug er den eneste eieren. Petter Northug Holding AS hadde et utbytte på 3,5 millioner kroner - akkurat som i 2016.

Skistjernen har satset privat de siste sesongene, men nå er han tilbake på landslaget i langrenn. Sist sesong ble en fiasko for Northug og OL gikk uten han . Den kommende vinteren er VM i Seefeld det store målet.