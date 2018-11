HARDØKT: Petter Northug fikk det tungt underveis på 15-kilometeren på Gålå, etter en frisk start på rennet. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Karrierens største utfordring for Northug: – Aldri vært i så dårlig form

GÅLÅ/RUKA (VG) Petter Northug har vært listefyll gjennom sesongstarten i flere år. Men å snu sin elendige form denne gangen mener han er karrierens største utfordring.

Gjennomgangen av rennene til Northug før jul fra de siste sesongene viser at fellestrekket har vært listefyll, forfall og mangel på konkurranser. 37.-plassen under norgescupen på Gålå på 15-kilometeren føyer seg dermed inn i rekken av plasseringer som har varslet trøbbel for flere sesonger.

Likevel klarte for eksempel Northug å hente seg inn til 5. plass i sprint og 8. plass på femmila under VM i 2017, til tross for store problemer. I fjor ble det derimot aldri flere renn i verdenscupen enn sprintprologen på Lillehammer. Men nå mener Northug at det å komme i form denne gang er hans største utfordring noensinne.

– Formmessig så er det det. Jeg har aldri vært i så dårlig form, sier Northug til VG.

Han vet ikke lenger om han klarer å komme i form når han er så langt nede som han er nå. For fredag snakket han om at han nå egentlig har hatt 4–5 måneder uten skikkelig trening.

– Det er et VM og det er derfor man prøver selv om det er vanskelig og begynner å se håpløst ut, sier Northug som likevel følger en plan fremover der han skal trene i Trondheim, på ski og barmark, for å snu den dårlige formen.

Sjekk faktaboksen for Northugs sesongåpninger fire siste år:

Sesongåpning for Northug siste fire sesonger Northug sesongåpninger før jul 2018/19: Beitostølen, nasjonal åpning: 17. november: Sprint: 35. plass prolog 16. november (15 km klassisk) Disket (20. beste tid i mål) Gålå, norgescup: 23. november: 15 km fri: 37. plass ** 2017/18 Svensk sesongåpning Bruksvallarna: 11. november: Trakk seg fra start 12. november: Trakk seg fra start Gålå, norgescup 24. november: 15 kilometer fri: 17. plass 25. november: Sprint: 19. plass Lillehammer Verdenscup: 2. desember: Sprintprolog: 32. plass (utslått) Northug ble ikke tatt ut til OL. Lillehammer eneste verdenscupstart 2016/17: Beitostølen, nasjonal åpning: 18. november: 15 km klassisk: 74. plass 19. november: 15 km fri: 15. plass Lillehammer, verdenscup: 2. desember: Sprint: 9. plass 3. desember: 10 km fri: 51. plass 4. desember: 15 km jaktstart klassisk: Trakk seg fra start Northug gikk to distanser i VM som regjerende mester (direktekvalifisert): 5. plass i sprint fri, 8. plass på 50 km fri 2015/16: Beitostølen, nasjonal åpning: 14. november: 15 km fri: 4. plass 15. november: Sprint 2. plass Bruksvallarna: 20. november: 10 km klassisk: 1. plass Kuusamo verdenscupåpning: 27. november: Sprint: 3. plass 28. november: 10 km fri: 16. plass 29. november: Mini-tour sammenlagt: 2. plass Lillehammer verdenscup 5. desember: 30 km med skibytte: 6. plass Davos verdenscup 12. desember: 30 km fri: 6. plass 13. desember: Sprintprolog 35. plass (utslått) Toblach verdenscup 19. desember: Sprint: 7. plass 20. desember: 15 km klassisk: 59. plass Northug ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt, 4. plass i Tour de Ski

Stor variasjon

Northug har som oversikten over sesongstarter viser også variert enormt fra topplasseringer til 59. plass i verdenscupen også i sesongen etter VM-suksessen i Falun, da han til slutt ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt.

Men på vei bort til smøretraileren til Skiforbundet, sier Northug at han nå ikke blir preget av at han sliter.

– Jeg vet at jeg er i dårlig form. Det er ikke noen krise. Når man ikke har trent over tid så vet man at man ikke stiller opp og er i god form, sier Northug og påpeker at det må underverker til fremover.

– Det har skjedd underverker før. Men det begynner å bli noen tiår siden. Så vi får se om det kan skje igjen, sier Northug.

Northug avskriver seg selv til verdenscuprenn før jul selv om Lars Christian Aabol i trenerapparatet til Skiforbundet mener at Northug kan bli aktuell for renn.

– Jeg har troen. Han er jo her og gikk forrige helg og er i bra trening uten å være syk. Så med Petter har jeg troen, sier Aabol.

Det som er fakta er at dersom Northug stiller på sprinten lørdagen har han allerede gått flere renn denne sesongen enn han fikk gått før jul i fjor. Da endte det med at Northug ikke kom til OL.

Slet tungt før OL-suksess

Regjerende olympisk mester på distansen, Dario Cologna, vant rennet på Gålå. Han slet selv tungt før OL i Sotsji i 2014. Det endte likevel med to individuelle gull etter hans alvorlige skade gjennom høsten.

– Det er nok lettere å komme tilbake etter skade enn når du har problemer med helsen. Det tar mer tid og det er vanskelig å si når man kan trykke på i treningen. Når du er skadet vet du at du har et avbrekk på 6–7 uker og at du kan starte igjen. Men jeg var alltid motivert og det er det viktigste når man skal komme tilbake, sier Cologna.

Han har likevel troen på at Northug kan klare å komme tilbake.

– Hvis man har fysisk trøbbel kan man være virkelig dårlig, men han har vist at han er en av de beste skiløperne i historien. Jeg tror fortsatt det er mulig for han komme tilbake, sier Cologna etter å ha vunnet 15-kilometeren.

Landslagstrener Arild Monsen var ikke overrasket over resultatet. Han noterte seg at før han har pratet med skistjernen selv, at Northug gikk ujevnt i rennet. Men Monsen påpeker at det ikke er så ille.

– Vi er i gang med en prosess. Det er langt opp og frem. Vi må bare være glade for at vi tilsynelatende har litt tid på oss fordi det trenger han. Han trenger å gå skirenn, sier Monsen.

– Voldsomt verdifull

Tidligere toppløper og FIS-leder Vegard Ulvang ser at Northug har et godt stykke opp til form, men vil ikke mene noe om sjansene Northug har for å slå tilbake, ettersom han ikke vet hva Northug har drevet med. Men han er klar på hvor viktig Northug har vært for internasjonalt langrenn og verdenscupen.

– Det kan ikke beskrives med ord. Han har vært voldsomt verdifull over mange år og takk til det. På alle mulige måter har han vært svært viktig for skisporten, sier Ulvang, som er leder i langrennskomiteen i FIS.