Sundby i «Landskampen»: – Jeg skjønte at jeg måtte være kontrasten til Petter

GAUSTABLIKK (VG) Martin Johnsrud Sundby (36) sier at han måtte overta rollen som ledestjerne da Petter Northug (34) forsvant ut av skisporten.

Det kommer frem i fredagens utgave av «Landskampen» på TV 2, der Sundby er tilbake etter at han måtte erstattes av Emil Iversen i forrige sending.

– Da Petter var ute, manglet vi en ledestjerne, en som kunne gå foran. Jeg følte fort at det ble min jobb, sier Sundby når de åtte deltakerne og programlederne Gunde Svan og Petter Northug sitter ved middagsbordet på kvelden.

– Du var rå på å snakke om hvor mye du sov, hvor mye du slappet av. Du var ikke så flink til å fortelle hvor i granskauen hardt du trente, sier Sundby henvendt til Northug ved bordet på Gaustablikk.

Martin Johnsrud Sundby mener derfor at det var vanskelig for andre å bruke Petter Northug som rollemodell, fordi han hadde så unike egenskaper.

– Jeg tror det var umulig å kopiere Petter. Likevel skulle alle kopiere deg. Jeg skjønte på et tidspunkt at jeg måtte være kontrasten til Petter. Jeg mente det var nødvendig at jeg tok på meg den rollen.

– Jeg måtte gjøre den beinharde jobben i struktur og system - som jeg måtte gjøre.

Sundby sier at Northug gjorde inntrykk av at han ble så god bare ved å sove og så spurte inne på stadion - og mener at verden ble lurt.

Petter Northug mener at treningsøktene med Martin Johnsrud Sundby var noe av det som ga ham mest som skiløper.

– Jeg brukte det som mental trening. Jeg følte at jeg var i mesterskap da jeg lå bak Martin. Både du og jeg har vunnet på å ha sånne økter, sier Northug i «Landskampen»-programmet.

Både Sundby og Northug mener at de hadde et bedre forhold enn det folk skal ha det til.

– Martin og jeg kom godt overens, sier Northug.

– Folk har en misoppfatning av at Petter og jeg ikke matchet. Men noen av de råeste og kuleste treningsøktene jeg husker - de var med Petter. Og typisk bare med ham, sier Sundby.

Northug sier at treningsøktene med Sundby var «maks fra A til B».

– Det var hardere enn de tøffeste konkurransene i World Cup.

Martin Johnsrud Sundby forteller i fredagens «Landskampen» også om den spesielle høsten før han endelig tok sitt første individuelle mesterskapsgull i Seefeld-VM i 2019. Faren John Erik var utsatt for en alvorlig fallulykke under rypejakt i august året før.

– Han falt i fjellet, ikke så langt unna her, sier Sundby til de andre rundt middagsbordet.

– Halve ansiktet var borte. Han svevde mellom liv og død. Det ble åtte uker på intensivavdelingen. Det ble mildest talt en spesiell oppladning til den VM-vinteren.

Sundby vant 15 km klassisk med individuell start i Seefeld.

– Det VM-gullet betydde mer enn jeg trodde. Vi ble enda sterkere sammen som familie.

– Martins historie bekrefter at du ikke skal gi opp. Det er bra at unge kan ha alle typer forbilder, sier lagkameraten for Norge, Tarjei Bø.

