Skiforbundet slår tilbake mot Klæbo-advokat

Publisert: 21.06.18 20:29

Skiforbundets markedssjef Espen Bjervig er ikke enig med Johannes Høsflot Klæbos advokat Pål Kleven i at de feiltolker Norges Idrettsforbunds lov.

– Vi er enige i det Kleven skriver om eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur. Dette fremgår direkte av NIFs lov. Men vi registrerer at Kleven tolker uttalelsen i rapporten fra landslagsmodellutvalget annerledes enn NSF selv forstår og praktiserer den, skriver Bjervig i en e-post til VG.

I en kronikk i Adresseavisen hevder advokat Kleven, som hjalp Klæbo i forhandlinger med Skiforbundet , at organisasjonen feiltolker loven til Norges idrettsforbund.

Slik landslagsmodellen er, må utøverne «i praksis lisensiere en andel av sine personlige markedsrettigheter til Skiforbundet slik at Skiforbundet kan viderelisensiere disse rettighetene til sine sponsorer», skriver Kleven.

– Som det fremgår av min kronikk så mener jeg at NSF har et feil rettslig utgangspunkt hva gjelder eierskapet til utøvernes markedsrettigheter. Dette innebærer at utøverne ikke får utnyttet sine rettigheter optimalt, utdypet han til VG.

– Opplever god balanse

Det er ikke markedssjefen i særforbundet enig i.

– Vi bestrider ikke at utøverne har eiendomsrett til eget navn, bilde og signatur. Vi forholder oss til NIFs lov og respekterer og forstår utøvernes rettigheter. I dialogen med utøverne opplever vi god balanse mellom forbundets og utøvernes kommersielle muligheter og forpliktelser, sier Bjervig.

Petter Northug brøyt med landslaget og satset for seg selv i 2013. Nå er han tilbake på sprintlandslaget , men Adressa-kommentator Birger Løfaldli spekulerer i om Johannes Høsflot Klæbo vil kunne finne på noe lignende i fremtiden.

– Målet vårt er å jobbe sammen (med Skiforbundet). Det har det vært frem til nå og det er det fortsatt. Mer kommentarer om det har jeg ikke, sa Håkon Klæbo, manager og far, til VG.

– Godt samarbeid

Landslagssjef i langrenn, Vidar Løfshus , har advart mot de skistjernenes høye krav .

– Samarbeidet med Johannes og hans team er svært godt. Jeg opplever de som ryddige, profesjonelle og løsningsorienterte. Johannes er nytenkende markedsmessig, dette er positivt for at også vi som forbund utvikler oss, sier Bjervig.

Også Klæbo-advokat Kleven forteller at tonen mellom partene var «ryddig og god», men forhandlingene er konfidensielle.