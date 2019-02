I SJOKK: Trond Nystad er en del av Østerrikes støtteapparat. Her er han torsdag morgen i nasjonens VM-leir. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Sjokkert Nystad: Kriminelle drev dopingsalong rett ved Østerrikes VM-hotell

SEEFELD (VG) Norske Trond Nystad (48) er medlem av det østerrikske VM-teamet. Han avslører rystende detaljer om dopingskandalen som herjer vertslandet.

Publisert: 28.02.19 10:08 Oppdatert: 28.02.19 10:33







VG møter den tidligere norske landslagstreneren inne i Østerrikes leir torsdag morgen. Det er få andre av hans kolleger til stede. Nystad opplyser at det østerrikske støtteapparatet er i oppløsning. Flere har reist hjem.

– Det er uvirkelig. Voksne menn går rundt og gråter her hele tiden. Det er tusenvis som har jobbet for at VM skulle bli startskuddet på langrenn i Østerrike – i stedet har det blitt nakkeskuddet. Det er forferdelig, sier Nystad fortvilet.

Drev dopingsalong

Det er under et døgn siden dopingbomben rammet Seefeld. Et samarbeid mellom tysk og østerriksk politi førte til flere razziaer og pågripelser av ni personer.

Fem av dem var VM-løpere, deriblant vertslandets Max Hauke (26) og Dominik Baldauf (26).

Sistnevnte ble pågrepet av den østerrikske spesialenheten Cobra mens han gikk på ski like ved stadionområdet onsdag morgen, får VG opplyst.

Sammen med Hauke skal Baldauf ha blitt filmet idet han ankom og forlot det som blir beskrevet som en dopingsalong i et hus like ved Østerrikes laghotell - midt i Seefeld sentrum.

– Det er et bygg like ved hotellet vårt hvor denne dopingringen hadde satt opp kontorer. Politiet sier at det var som en frisørsalong hvor utøverne kom inn og hentet det de ville ha. Det er helt uvirkelig, forteller Nystad.

DOPINGREDE: Dette huset skal ha fungert som en slags frisørsalong - bare for doping. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

I varetekt

Nå sitter Hauke og Baldauf i varetekt i Innsbruck, cirka 25 minutter i bil fra Seefeld.

I den østerrikske storbyen bekreftet etterforskningsleder Dieter Csefan overfor VG og andre medier onsdag ettermiddag at de hadde tatt en av de arresterte løperne på fersken med en nål i armen.

– En av de pågrepne idrettsutøverne ble tatt på fersk gjerning, idet han var i ferd med å gjennomføre såkalt bloddoping med nål i armen, sier etterforskningsleder Csefan til VG i denne seansen:

Utøverne skal ha samarbeidet med et organisert kriminelt nettverk med utgangspunkt i den tyske byen Erfurt.

– Det er surrealistisk. Det føles som man er i en film, uten å vite hvem som har hovedrollen. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle havne i en slik situasjon, sier Nystad.

HAR DET VONDT: Nystad forteller om menn som gråter i det østerrikske støtteapparatet. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Han er tydelig preget av det som har vært et av hans verste døgn noen gang.

– Mistenker du at noen i det østerrikske teamet kan ha vært med og tilrettelagt for dopingen?

– Nei. Det var et sjokk for alle. Men, som sagt, for 23 timer siden satt de to guttene sammen med oss og fordømte folk som hadde dopet seg. Til slutt så vet man ikke hva man skal tenke. Men utøverne skal ha sagt til politiet at det ikke er noen i det østerrikske forbundet som skal være involvert.

– Hva tenker du om din egen fremtid her?

– Det er en etterforskning som pågår nå. Jeg må vente til den er ferdig. Men hvis det er sant det som har kommet frem, er nok mine dager i det østerrikske skiforbundet talte.

– Var det umulig for deg å forstå at de to skal ha dopet seg?

– Ja, det var helt umulig. Vi satt på frokosten i går og snakket om at folk som dopet seg var idioter, sier Nystad og legger til at folk gjerne må kalle ham naiv, men at han ikke så noen tegn til at det var noe forbudt som foregikk.

PS: Torsdag bekrefter kasakhstans oympiske komité at Aleksej Poltoranin (31) er en av de arresterte løperne. De to øvrige kommer fra Estland.