SUVEREN: Johannes Høsflot Klæbo slo italienske Federico Pellegrino på oppløpet i Davos. Foto: Gian Ehrenzeller / TT NYHETSBYRÅN

Klæbo ordknapp om bilulykken: – Skal ikke bruke mer energi på det

LANGRENN 2018-12-15T15:51:51Z

DAVOS (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) var raskest i Davos tre dager etter at førerkortet ble midlertidig beslaglagt. Selv vil han ikke si mer om ulykken, men innrømmer at situasjonen er kjip.

Publisert: 15.12.18 16:51

22-åringen ankom alpebyen sent fredag kveld, tre dager etter kollisjonen i Trondheim . Lørdag var han tilbake på toppen av seierspallen i verdenscupen for første gang denne sesongen. På spørsmål om hva seieren betydde etter denne uken, svarer Klæbo:

– Det smaker godt å vinne skirenn igjen. Det verste man vet er å gå dårlige skirenn. Det beste man vet er å vinne skirenn. Det her gjør at hverdagen lever. Noen dager gjør man det dårlig noen dager gjør man det bra, sier Klæbo til VG etter hans niende sprintseier.

Trønderen var derimot kort i svarene om kollisjonen.

– Jeg har bare bestemt meg for at jeg ikke skal bruke mer energi på det eller si noe mer om det. Nå har jeg lagt slike ting bak meg og er fornøyd med at jeg har en verdenscupseier i lomma utover det har jeg ikke mer å si om det, sier Klæbo.

Klæbo.

Han unngikk temaet på flere spørsmål om hvordan de siste dagene har vært.

– Når du ikke vil kommentere det, er er det frem til saken er avgjort?

– Jeg føler det som er sagt er sagt og jeg trenger ikke og har ikke lyst til å gå mer innpå det en det. Pappa har egentlig sagt det som er å si, og utover det har jeg ikke flere kommentarer til det, sier Klæbo.

På spørsmålet om det er en kjip situasjon for ham, svarer han:

– Ja.

Det var onsdag at krasjen skjedde. Klæbo kjørte inn i en bil som hadde stoppet opp for en fotgjenger. Påkjørselen førte til at bilen Klæbo kolliderte med, ble skjøvet fremover. Fotgjengeren, en 12 år gammel jente, pådro seg mindre skader i sammenstøtet med bilen.

Det skal ha vært en forstuet ankel som ble utfallet av hendelsen, ifølge lokalavisen Adresseavisen.

Faren Håkon Klæbo bekreftet til VG onsdag at det var Johannes Høsflot Klæbo som var sjåføren av bilen og at han fikk førerkortet midlertidig beslaglagt .

Politiadvokat Tina Værnes i Trøndelag politidistrikt forklarte til VG at det var skjellig grunn til mistanke om brudd på veitrafikklovens paragraf 3 som omhandler aktsomhetsplikten til sjåfæren.

Adresseavisen opplyser at trafikksaken mot skiløperen etterforskes ved Felles straffesakinntak (FSI) ved Trøndelag politidistrikt og politiadvokat Ellen Moksnes Andresen opplyser til avisen at de først vil se på saken til uken.

Bilen han krasjet med var av merket Toyota , som er blant Klæbos sponsorer. De gjorde det klart overfor VG at det ikke får noe å si for samarbeidet med skistjernen.

På spørsmål om hvordan de siste dagene har vært svarte Klæbo:

– Jeg har vært hjemme og trent og kom ned hit i går og kom sent i går. Fikk lagt meg og det fungerte bra. Jeg har funnet min måte å løse slike type skirenn på.

Langrennssjef Espen Bjervig sier at de ble informert om ulykken av skiløperen.

– Alle kan ha uhell. Man skal selvfølgelig ta ulykken alvorlig , men fokusere på det som skjer fremover. Jeg tror det å vinne i dag var godt for ham, sier Bjervig.

Landslagstrener Arild Monsen sier at saken bare må gå sin gang og at Klæbo har fortalt om hva som har skjedd. Han påpeker at Skiforbundet ikke har spilt noen aktiv rolle i saken.

– Han har sagt eksakt det som skjedde og er beredt til å få sin straff. Han er avslappet til det, sier Monsen.