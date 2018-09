MINNES: Ida Eide blir begravet ved Lidar kirke i Øystre Slidre fredag. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kjæreste Nils-Ingar Aadne med rørende tale til Ida Eide: – Alt er vanskelig nå

LANGRENN 2018-09-14T11:54:37Z

ØYSTRE SLIDRE (VG) Fredag var familie og venner samlet for å ta et siste farvel med tidligere skiløper Ida Eide (30) i Lidar kirke.

Publisert: 14.09.18 13:54 Oppdatert: 14.09.18 15:41

Allerede før kirken åpnet, hadde en stor ansamling mennesker samlet seg utenfor Lidar kirke. Mange klemmer ble delt, blant unge som gamle, og tårer tørket.

Pappa Bjørn Eide var den første som mintes Ida Eide fra talerstolen i bisettelsen fredag.

– Livets gang skulle vært slik at det var jeg som lå i denne kista. Og så skulle Ida vært seksti år og stått her og takket far for god støtte og hjelp. Og så skulle hun si at hun ville tilgi meg for alle de gangene jeg tok henne med på skirenn. Det blir helt feil og uendelig trist å stå her og snakke om livet ditt som ble så altfor kort, er blant farens rørende ord om sin datter.

Ida Eide, som ble 30 år gammel, døde av hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim lørdag 1. september .

Rørende taler

Hun var søster av landslagsløper Mari Eide (28), nær venn med Therese Johaug (30) og kjæreste med komiker Nils-Ingar Aadne (35) . Sistnevnte klarte ikke holde gråten tilbake da han holdt tale til sin kjære.

– Alt er vanskelig nå. Det er helt uvirkelig å måtte skrive og lese dette. For fire uker siden skrev jeg et dikt til deg, som jeg leste i 30-årslaget ditt, og du likte det. For to uker siden var du på premieren min, og jeg tror du likte det også. Så kom beskjeden, den vi frykter, men ingen går og tenker på. Du skulle bare løpe et løp, som du hadde gjort så mange ganger før. Jeg gikk fra den beste tiden i livet mitt til den verste på et døgn. Jeg forstår ikke at du er borte, at du ikke skal komme hjem og smile og spørre hvordan går det, sier en knust Nils-Ingar Aadne, som hadde planlagt å fri.

– Ida hadde noen faste ting hun pleide å si innimellom. Én av dem var «Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten deg». Nå er det jeg som ikke vet hvordan jeg skal klare meg uten deg. Fremtiden er der fortsatt, men uten deg. Uten den fantastiske jenta jeg fant på Beitostølen, som jeg delte alt med. Nå er det bare minnene igjen. Alt er vanskelig nå, utenom å fortsatt si, jeg elsker deg, sier han.

Også søster Mari var preget av stunden. Hun minnet Ida sammen med yngstesøster Hilde.

– Du etterlater et tomrom som ingen kan fylle. Er det én ting vi skal love deg, er det å leve. Leve stort, leve livet. For det gjorde du, sier Mari Eide.

Bisettelsen fredag fant sted i Lidar Kirke, som ligger syv kilometer sør for Beitostølen. Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga og tidligere skidronning Marit Bjørgen var blant de fremmøtte fra skifamilien sammen med Øystein Pettersen.

Etterpå blir det minnesamvær på Beitostølen Helsesportsenter.

Kjent ansikt i skimiljøet

30-åringen var et kjent ansikt i det norske skimiljøet etter mange år som aktiv løper selv. Hun, søster av landslagsutøver Mari Eide, var blant annet en del av satsingslaget Hilde Gjermundshaug Pedersen startet i 2008.

Fram til 2010 gikk hun mange renn i skandinavisk cup og NM for Øystre Slidre IL.

I 2007 gikk Ida og Mari Eide, som i vinter var i OL-troppen, samme NM-finale i sprint for juniorer. Da tok Ida bronse mens Mari ramlet.

De siste årene har Eide vært ansatt i oljeselskapet Aker BP.

Døde av hjertestans

Det var utenfor løypen under Norgesløpet at Ida Eide ble funnet bevisstløs i starten av september. Hun løp 5 kilometeren som startet 14.00. Vinneren kom i mål 16 minutter senere.

Klokken 14.29 ble Eide oppdaget av forbipasserende. Det ble forsøkt hjerte- og lungeredning umiddelbart før ambulanse og politi kom til stedet. Hun ble fraktet til Ullevål sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Mandag 3. september sendte familien ut en pressemelding via NTB, der de skrev at dødsfallet skyldtes hjertestans .

Etter hendelsen har familien opprettet et minnefond for førstehjelp i idretten i Eides navn.