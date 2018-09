2017: I fjor var Ida Eide (nummer to fra venstre) med Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug og Ragnhild Haga på en bake-seanse hvor også pressen fikk være med skistjernene. Foto: Frode Hansen

Ski-Norge i sjokk: Ida Eide er død

OSLO/LIVIGNO (VG) Ida Eide (30) omkom etter at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp lørdag. Hun var søster av landslagsløper Mari Eide (28), nær venn med Therese Johaug (30) og kjæreste med komiker Nils-Ingar Aadne (35).

Familien har sendt ut en pressemelding via Norsk Telegrambyrå.

«Det er med dyp sorg vi bekrefter at Ida Eide døde på Ullevål sykehus i går som følge av at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim lørdag. Familien er svært takknemlig for all den støtten vi har fått i denne uvirkelige situasjonen og ber om forståelse for at vi ønsker å bruke tiden fremover sammen med våre nærmeste. Med hilsen familien og samboer.»

Ida Eide fra Oppland ble funnet bevisstløs utenfor løypen under Norgesløpet. Hun løp 5 kilometeren som startet 14.00. Vinneren kom i mål 16 minutter senere.

Klokken 14.29 ble Eide oppdaget av forbipasserende. Det ble forsøkt hjerte- og lungeredning umiddelbart før ambulanse og politi kom til stedet. Hun ble fraktet til Ullevål sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Aktiv langrennsløper

Ida Eide var lenge aktiv langrennsløper og var en del av satsingslaget Hilde Gjermundshaug Pedersen startet i 2008. Fram til 2010 gikk hun mange renn i skandinavisk cup og NM.

– Dette er bare så trist. Vi er i sjokk. Tankene går til familien og Nils Ingars familie, sier Gjermundshaug Pedersen.

– Jeg kjenner foreldrene, søstrene og kjæresten og tenker på de i den ufattelig vanskelige perioden de må gjennom, sier Åge Skinstad, også fra Oppland og direktør i Swix.

I 2007 gikk Ida og Mari Eide, som i vinter var i OL-troppen, samme NM-finale i sprint for juniorer. Da tok Ida bronse mens Mari ramlet. Søsteren har nå reist hjem fra langrennskvinnenes treningssamling i Livigno.

Ida Eide var kjæreste og samboer med komikeren Nils-Ingar «Nilsi» Aadne som også har mye skierfaring .

Den avdøde 30-åringen var også god venn med Therese Johaug. Ida Eide var blant annet med Johaug på bakekurs hvor pressen fikk være med i 2017 . Eide og Johaug feiret felles 30-årsdag nylig .

Østberg: Veldig tungt

De var også sammen i Aspen sommeren 2017 , mens Johaug var utestengt for brudd på dopingreglementet. Der var også Ingvild Flugstad Østberg med.

– Det er selvfølgelig helt, helt uvirkelig og ufattelig hele situasjonen. Vi tenker masse på familien, samboer og dem som er nærmest, og prøver å gjøre det vi kan som lagvenninner og venninner, sier Østberg til VG.

– Ida var en god venninne av meg. Vi kommer fra samme fylke og har sett hverandre i skirenn siden vi var små. En fantastisk jente, fortsetter Østberg.

Ski-Norge mistet også Vibeke Skofterud i sommer. Langrennsmiljøet ble tidligere i sommer også rammet av at Ronny Fredrik Ansnes døde .

– Sånne ting tror en overhodet ikke skal skje, og man kan ikke forberede seg på det. Vi får heldigvis igjen for at vi står så bra sammen som vi gjør, er så glade i hverandre som vi er og kan bruke det så godt vi kan for å støtte så godt vi kan, sier Østberg.

Det er usikkert om Johaug og Østberg fullfører samlingen i Italia.

Ida Eide jobbet i oljeselskapet Aker BP.