MÅTTE SVARE: Russernes trener Markus Cramer måtte svare på en rekke dopingspørsmål på skistadion i Oberstdorf onsdag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Russlands trener reagerte på VGs dopingspørsmål: – Idiotiske spørsmål

LANGRENN 2019-01-03T10:57:09Z

OBERSTDORF (VG) Den nye russiske stjernen Natalia Neprjajeva ble fotfulgt av antidopingpersonell etter 2.-plassen i Tour de Ski. Landslagstrener Markus Cramer mente VGs spørsmål om russerne er møtt med ekstraordinær dopingtesting, etter at Russland brøt dopingfristen til Wada, var idiotiske.

– Dette er idiotiske spørsmål. Hvorfor spør du om det, sier Cramer i samtale med VG etter at spørsmålet om de er møtt med ekstraordinær testing etter nyttår ble stilt på skistadion i Oberstdorf under Tour de Ski.

31. desember gikk fristen ut for å gi Wada tilgang på all dopinginformasjon fra dopinglaboratoriet i Moskva. Men fristen er ikke overholdt. Dermed står russisk idrett i fare for å bli utestengt fra idretten. Det skjer på grunn av at det nasjonale antidopingbyrået ikke lenger skal være godkjent etter kravene fra Verdens Antidopingbyrå tidligere i høst .

Den norske visepresidenten Linda Hofstad Helleland krever at WADA må ta en avgjørelse i Russland-saken «så snart som praktisk mulig». Hun frykter at WADA mister tillit «dag for dag, time for time» .

Den russiske løperen Neprjajeva ble etter regelboken fotfulgt av antidopingpersonell etter målgang da hun var plukket ut til dopingkontroll. Cramer svarer etter hvert «nei» på spørsmålet om de har blitt møtt med ekstra testing i Tyskland og Sveits etter nyttår, selv om han mener det for ham er dumme spørsmål.

Det har vært en rekke avsløringer omkring juks i russiske idrett generelt og det er dokumentert omfattende doping i Russland de siste årene. Det er også blitt avdekket at dopingjusket var systematisert inne på dopinglaben under OL i Sotsji for snart fem år siden.

Cramer nekter for at noe er galt i russiske langrenn og peker på at skiforbudet har betalt 450.000 euro for at et tysk selskap skulle teste dem ekstra.

– Vi vil vise at vi har rene utøvere og gjøre alt for å være del av reglementet. Det er det samme for alle utøvere fra Sverige, Tyskland og Norge. Det er ikke slik mange tenker at utøverne reiser tilbake til Russland og tenker at ingen kan kontrollere dem, sier Cramer.

– Det er ikke i russisk langrenn problemene er. Det er mer i andre idretter, sier Cramer.

Samtidig syns han det er greit at lederen Juri Tsjarkovskij, som ledet Russland i en periode en rekke av løperne deres ble avslørt på 2000-tallet, fortsatt er med i landslaget. Det syns han også om at treneren Juri Borodavko, som ble suspendert av det russiske forbundet i 2010 for sin kobling til dopingsaker i russisk langrenn, trener en av gruppene i landslaget.

– Borodavko mener jeg er en veldig bra trener og hva som har skjedd før er jeg ikke rette mannen å svare på. Det er det samme med Juri Tsjarkovskij, sier Cramer som sier denne russeren ikke har noe med treningen å gjøre lenger.

Sergej Ustjugov som ble utestengt til OL av IOC, på grunn av en hittil ikke offentliggjort kobling til Sotsji-jukset, prater ikke med hverken russisk eller utenlandsk presse før VM. Han løp gjennom pressesonen med et «unnskyld» på tysk.

Da Natalia Neprjajeva, som er nummer to i dameklassen, fikk spørsmål om den russiske dopingsaken og om en mulig utestengelse er problematisk for henne svarer hun via tolk:

– Jeg kan ikke kommentere. Jeg har ikke hatt problemer med dette. Jeg vet ikke.

Selv garanterer Cramer at han slutter ved en positiv dopingprøve i hans russiske treningsgruppe.

– I min gruppe er det ikke snakk om doping. Blir det problemer er utøveren ute og jeg er hjemme fra neste dag, sier tyske Cramer.