Sultne på suksess

Allerede som barn bestemte de seg for å bli så gode som mulig. Når man ønsker seg til et skigymnas, er det det man skriver i søknaden.

Som 15-åringer ble Thomas Blom og Hanne Sløgedal elever ved Hovden skigymnas.

Her, i en liten og idyllisk fjellbygd i Agder, ligger alt noen stavtak fra hybelen. Elevene her trener veldig mange flere timer enn de som gikk her på 90-tallet, som Vibeke Skofterud.

– Idretten blir hardere og hardere, så du må være flink på alt, faktisk, om du skal hevde deg, sier Micke Pålsson, trener ved gymnaset gjennom 25 år.

Lærer Bjarte Haugsgjerd, daglig leder Per Bård Torvik, trener Micke Pålsson og trener Roar Hjelmeset diskuterer i gangen på Hovden skigymnas.

Kosthold, restitusjon og planlegging. Å trene best er bare en del av det. Samtidig skal du helst lykkes med alt annet også. Før var det lov å bare være god i idrett. Nå er det skole, en bra jobb i fremtiden og «alt på stell» som gjelder.

Nåløyet er trangt. Bare noen ytterst få klarer å komme på landslaget. Noen må kanskje betale en høy pris for satsingen.

Den kjappe belastningsøkningen på idrettsgymnasene kan være en inngangsport til problemer – hvis man ikke håndterer det klokt, mener Per Andersson, lege for det svenske landslaget.

Å balansere kosthold, trening og restitusjon er det største problemet i langrenn i dag, ifølge han. Han er særlig bekymret for unge idrettsmiljøer uten store støtteapparat.

På hybelen i Hovden er det bare en dørstokk mellom frokostgrøten og rulleskiene. Det er høstens kaldeste morgen. Kjøkkenet er romslig. Huset er spartansk, men fullt av sultne elever med bananer, grøt og smoothies. Thomas og Hanne er på hjulene i 07.30-draget, klare for en tøff intervalløkt.

For Hanne er det en deilig følelse å kjenne at hun kan ta i litt. Hun gleder seg bare til blodslitet langs Breivevatnet. En bonde banker staur i jorda. Hun suser forbi. Luften hun higer etter er kald, men frisk. At hun har en så tydelig retning i livet, er noe hun liker. Så langt min kropp kan ta meg, er målsetningen hennes.

I motgang blir hun bare enda mer motivert. Hun føler ikke stress selv om andre jager etter det samme. Hun har hatt to veldig fine år. Trening, skole, lekser og sosiale måltider på hybelen.

Kine Rye-Holmboe, Hanne Sløgedal og Ingrid Mathilde Sagneskar spiser etter morgenøkten på rulleski.

Hun har lest historiene om spiseforstyrrelser i VG, men det er vanskelig å relatere seg til dem. Hun passer på å få i seg nok mat.

Hanne ser opp til de som er gode og har full kontroll, som Therese Johaug. Hun blir ikke skremt av å lese om at det har blitt pirket i maten på landslaget. Hanne har mest fokus på seg selv.

Hanne Sløgedal (t.v.) og Frida Haugstad undervises i biologi av Beate Brøvig (t.h.).

Thomas føler heller ikke at det han hører og leser er nært nok. Kompisene lager god mat sammen, men snakker ikke om mat og vekt på den måten.

På skolen har både Thomas og Hanne lært mye om hvor viktig et godt kosthold er og hvorfor man må få i seg næring kjapt etter en økt.

Marianne Martinsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, har skrevet doktorgrad om forebygging av spiseforstyrrelser i idretten.

Hun fant at jenter ved toppidrettsgymnas hadde nesten tre ganger høyere forekomst av spiseforstyrrelser enn jenter ved vanlige videregående skoler. Også blant gutter var det flest tilfeller på toppidrettsgymnasene.

​​Studien fra 2013 omfattet alle toppidretts- og skigymnas i Norge.

Ifølge Martinsens doktorgradsarbeid (2015) er det mulig å sette inn effektive forebyggende tiltak.

– Det var ingen nye tilfeller av spiseforstyrrelser ved skolene som mottok vårt forebyggingsprogram, sier Martinsen.

I en sårbar alder, der kroppen forandrer seg raskt og påvirker prestasjonen, vil de fleste oppleve at noen andre er bedre og har mer fremgang.

Thomas trener 750 timer i året. Han hadde bikket 800 timer om det ikke hadde vært for kyssesyken han fikk i fjor. Da var han slapp fra årsskiftet til sommeren. Han ble sliten av å gå opp en trapp. Tålmodigheten ble satt på prøve.

– Når du velger å gå her har du et mål om å bli så god som du kan bli. Det er ikke vits å sløse bort tiden her, sier Thomas.

Micke Pålsson knipser for å demonstrere hvor kjapt framgangen helst skal komme, men i langrenn tar det lang, lang tid før man blir veldig, veldig god.

Å ha ansvar for ungdom på vei inn i toppidretten ser han på som «en jækelig viktig jobb». Han har sett elever med spiseforstyrrelser, og han har helt sikkert oversett noen. For ham og trenerne i Hovden er det naturlig og viktig å snakke om tabu-temaer som spiseforstyrrelser og menstruasjon, sier han.

Live Spilker, mastergradsstudent i idrettsvitenskap ved NTNU, har gjort en studie ved fire toppidrettsgymnas i Trøndelag som viser at det gjerne er personlighetstypen til trenere og lærere som avgjør hvordan de snakker med utøvere om mat, ernæring og vekt.

Hun etterlyser en felles strategi for trenere som mistenker at noe er galt.

Roar Hjelmeset, tidligere landslagstrener for kvinner, i prat med Hanne Sløgedal. Han er trener ved Hovden skigymnas.

Per Bård Torvik, daglig leder ved Hovden skigymnas, tror Norges Skiforbund helst vil se en annen vei nå.

– Jeg tror de er litt leie, for de jobber med den positive utviklingen og så kommer det opp en artikkelserie om spiseforstyrrelser. Det er helt riktig å sette fokus på det, mener han.

Brigitte Krohn Runnane (fra v.), Thomas Blom, Johannes Solvik og Aadne Mykland spiser frokost på hybelen.

Han mener man må være nysgjerrige og lære av sakene i VG, selv om han ikke kjenner seg igjen i alt som står.

– Skiforbundet bør komme ut med noe nå. Jeg synes de har for lite fokus på det overfor oss. Jeg ville pålagt skigymnasene mye mer og fått mer åpenhet rundt det, sier han.

Hovden skigymnas har hatt ekstra fokus på temaet i år og begynte skoleåret med en uke med livsmestring. Det fremstår som et lite mønsterbruk.

– Det er lett å si at man er kjempegode – og så blir man blind i sin egen lille bakgård, påpeker Torvik.