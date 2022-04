FIKK KRONE OG KAPPE: Charlotte Kalla (t.v.) ble behandlet som en dronning etter sitt siste løp, da hun tok bronse på tremila i det svenske mesterskapet i slutten av mars. Ebba Andersson vant og takket Kalla av.

Kalla har jobbtilbud fra skiforbundet: − Interessant

Det svenske skiforbundet er villig til å la Charlotte Kalla (34) få gjøre mer eller mindre hva hun vil, for at hun skal takke ja til å jobbe for dem.

Av Camilla Vesteng

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kalla har nettopp lagt opp som langrennsløper på øverste nivå. På premieveggen hjemme i Sverige henger tre OL-gull og tre VM-gull, samt en haug med sølv og bronse.

Langrennssjef i Det svenske skiforbundet, Lars Öberg, forteller til Aftonbladet at de allerede har spurt Kalla om hun vil jobbe for dem.

– Det er muligheter for henne å jobbe med landslaget, på markedsavdelingen eller med kommunikasjon, eller om hun vil utdanne seg. Hun skal ikke føle noen begrensninger, at det bare er et eneste oppdrag vi er interessert i, sier Öberg til Aftonbladet.

Kalla vant Tour de Ski i 2008. Hun var 20 år, og karrieren tok fullstendig av. Hun er blitt en av Sveriges mest folkekjære idrettsutøvere. 28. mars avsluttet hun karrieren med bronse på tremila i det svenske mesterskapet.

– Det ville vært rart og negativt om vi som Sveriges tredje største særforbund ikke er klare for å strekke ut hånden til en så dyktig idrettskvinne og så populær person. Er det noen interesse fra henne, så kommer vi til å finne en løsning, sier Öberg.

Kalla blir 35 år til sommeren. Hun vet ikke nøyaktig hva hun skal gjøre fremover. Hun forteller til Aftonbladet at hun har fått mange jobbtilbud allerede.

– Jeg føler meg privilegert. Mange ganger har jeg blitt overrasket av tilbudene, siden jeg ikke har drømt om eller planlagt for karrieren etter idretten, sier Kalla.

Og kanskje får Öberg og landslagssjef Anders Byström ja fra Kalla etter hvert.

– Det høres interessant ut med muligheten til å gi tilbake til idretten, som har vært min jobb hele mitt voksne liv. Om det blir i dag, neste vinter eller enda lenger frem får fremtiden vise. Jeg er rik på erfaring, sier Kalla til Aftonbladet.