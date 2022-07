SKILTE LAG ETTER KRIGEN: Skipresident Jelena Välbe og trener Markus Cramer følger spent med på et renn under VM i Oberstdorf i 2021.

Gråt etter Välbe-melding: − Hun er totalt misforstått

HOLMENKOLLEN (VG) Etter syv år i russisk langrennstjeneste, reagerer Markus Cramer (59) på norske holdninger mot russerne etter invasjonen av Ukraina.

Han forteller også om fortvilte utøvere som frykter enda lenger utestengelse, og han åpner opp om forholdet til landets frittalende, men også mektige skipresident Jelena Välbe.

– Da jeg begynte i jobben i 2015 tenkte jeg faktisk at å samarbeide med Jelena, det blir tøft for meg, sier Cramer og humrer.

Arbeidsforholdet skulle vare i syv år. I dag har han bare lovord å si om sin tidligere sjef.

Gråt etter Välbe-SMS

Den 59 år gamle tyskeren ble som Russland-trener mest kjent for Sergej Ustjugovs bragder.

Men med tiden også som en slags talsperson ut mot vestlige medier som en av svært få engelsktalende i nasjonens forbund. Ofte i en slags opposisjon til langrennsmakten Norges syn rundt mange temaer i og utenfor sporet.

Nå har han byttet ut den rødhvite «posete» treningsdressen med en grønn-blå jakke og shorts når han møter VG i en sofa på et hotell i Oslo.

NY JOBB: For Markus Cramer, her i intervju med VG på et hotell i Holmenkollen i Oslo.

Han er langt borte fra Välbes strenge resultatkrav og har tatt på seg ansvaret for det italienske landslaget frem til OL på hjemmebane i Milano og Cortina i 2026.

Ifølge Cramer var han ønsket med videre da han snakket med den russiske skipresidenten startet under OL i Beijing. Men kort tid etter mesterskapet gikk Vladimir Putin til krig mot Ukraina.

– Jelena var sikker på at det ville være over etter noen uker. Vi snakket med hverandre flere ganger. Men i månedsskiftet mars/april sa hun at «vi vet ikke hva som skjer og hvor lang tid dette tar».

I midten av april ble de enige om å gå hvert til sitt. Cramer aksepterte kort tid senere Italias tilbud.

– Da fikk jeg en melding av Jelena. Hun takket meg for godt arbeid. Hun skrev at jeg kom til bordet med ting de i Russland har lært av og som de har gjort bedre. Jeg satt hjemme for meg selv og gråt. Det var veldig hyggelig å lese.

Välbes mange utbrudd

Han trekker på smilebåndet igjen når VG påpeker at det fremstår som overraskende.

Välbe har tidvis kjørt en tøff linje mot både utøvere og trenere i offentligheten. Både for sportslige prestasjoner, men også blitt irritert på grunn av utøveres bruk av sosiale medier.

Hun har den siste tiden satt på plass stjerneskuddet Veronika Stepanova og anklaget henne for å «lide av stjernefeber».

Cramer er ikke noe unntak. Han fikk ramsalt kritikk for sine utøveres prestasjoner under VM i Oberstdorf i 2021.

MEKTIG SKIPOLITIKER: Jelena Välbe her under et VG-intervju under ski-VM i 2017. På t-skjorten og på mobilen har hun bilde av den russiske presidenten Vladimir Putin.

– Totalt misforstått

– Med Jelena får man to sider. Hun er streng. Men hun har vist seg fra en helt annen side. For hun er en veldig god leder.

– Hun er flink på å lytte. På samlinger og mesterskap er rommet hennes åpent 24 timer i døgnet, sier Cramer, og mener rommet er til for at alle kan lufte problemene sine.

En annen styrke er at hun ikke bare kjenner utøverne inn og ut, men også familiene deres.

– Hva prøver du å si? At hun er misforstått?

– Ja, hun er ikke bare litt misforstått, men hun er totalt misforstått. Ja, hun kan være streng, men med et så stort lag som det russiske, så må du være sterk, streng og skjære gjennom på noe, sier Cramer.

Motivasjonen faller

Etter jobbyttet har han likevel hatt jevnlig kontakt med blant andre Sergej Ustjugov og Julia Stupak, to av hans mest profilerte elever fra Russland-tiden.

De forsøker å holde koken i det som er en svært usikker tid.

Det er nemlig ikke lett, ifølge tyskeren. På tampen av sist sesong besluttet FIS (Det internasjonale ski- og snowboardforbundet) å stenge dem ute fra de resterende konkurransene. Hva som skjer kommende vinter er ennå ikke klart.

Flere har ifølge treneren innsett at det kan bli vanskelig å stå på startstreken til vinteren.

– Noen utøvere forstår ikke at russere i tennis og sykling får konkurrere, men ikke i langrenn. Det er tøft for dem. Da daler også motivasjonen.

GOD STEMNING: Mellom Markus Cramer og Sergej Ustjugov, her under en pressekonferanse under ski-VM i Seefeld i 2019.

– Lett for Johaug å si

I Norge har Therese Johaug gått i bresjen for en knallhard linje. I et intervju med NRK raste hun over bildene av Aleksandr Bolsjunov i Putins propagandashow.

– Vi trenger ikke å se bilder som de vi så, erkjenner Markus Cramer i dag.

I tillegg har flere russiske langrennsløpere etter krigen blitt forfremmet av den russiske forsvarsministeren.

– De har ikke noe annet valg. De norske utøverne er heldige som er født der de født. De kan snakke fritt om det de vil. Det er annerledes i Russland. Det er lett for Johaug å si det hun sier.

Johaugs manager Jørn Ernst takket nei til VGs forespørsel om å kommentere Cramers innspill.

Johaug tok også til ordet for at krigen må stoppe og russerne beklage før de får returnere til konkurranser.

– Jeg vil at de skal på startstreken. Men jeg vet ikke hva FIS bestemmer seg for. Men det ser ikke bra ut, sier Cramer, som i likhet med flere russiske utøvere hevder politikk og idrett ikke går hånd i hånd.

– Betyr det ikke noe at de fremstår som symboler på den russiske hæren?

– Jo, selvfølgelig. Men når du sier utøvere drar på showene i Moskva, så vet jeg at noen av dem virkelig ikke vil dit. Men sånn er det fra myndighetene. Hva kan de gjøre?

Markus Cramer, her under et intervju med VG i Holmenkollen sist uke.

– Det presset finnes ikke her

Cramer ser nå frem til å utvikle det italienske landslaget. Han har søkt til Norge og Sverige for gode treningsforhold på sommeren.

Han er sterk i troen på at lagets store stjerne Federico Pellegrino vil levere varene i årene som kommer, men på sikt og spesielt mot OL er målet å ta medalje på herrestafetten.

Ambisjonsnivået er med andre ord helt annerledes enn hva han er vant med:

– I Russland var det som i Norge alltid en kamp om å komme med i verdenscupen. Det presset finnes ikke her, sier Cramer og fortsetter:

– Det jeg først og fremst endrer på i Italia er det de gjør på trening. Vi må trene mer. Det har blitt for lite tidligere. Ikke bare på landslagsnivå, men jeg må prøve å endre hele det italienske treningssystemet.