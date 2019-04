KRONIKK: Ina Porsholt Jensen har skrevet en kronikk om fluor-jukset i norsk langrenn. Foto: PRIVAT

Fluor-jukset er alvorlig og de voksnes ansvar

Skisporten er ikke så ren og uskyldig som vi gjerne liker å tro, viser testresultatene fra årets store skirenn for 15- og 16-åringene.

Her er tallene fra fluor-kontrollenne på Hovedlandsrennet og Ungdomsbirken: Fluorprodukter er ment til å gi skiene bedre glid, men ble forbudt i klassene til og med 16 år før denne vinteren. Info fra Skiforbundet: Skiforbundet utførte fluor-kontroll under Hovedlandsrennet på Gålå og Ungdomsbirken på Sjusjøen. Kontrollen ble gjennomført i samarbeid med NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) i tråd med vedtak gjort av Norges Skiforbund Langrennskomiteen 21. Oktober 2018. Totalt ble det tatt 48 prøver under Hovedlandsrennet på Gålå og 20 prøver under Ungdomsbirken - begge i mars 2019. NILU har testet samtlige 68 prøver ved samarbeidende laboratorium i Tyskland for analyse. Laboratorieresultatene derfra viser følgende: Hovedlandsrennet:

25 prosent røde utslag

25 prosent gule utslag

50 prosent grønne utslag Ungdomsbirken:

5 prosent røde utslag

5 prosent gule utslag

90 prosent grønne utslag Forklaring fargeutslag: Rød: Sterke indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter

Gul: Indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter

Grønn: Ingen indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter *Langrennskomiteen i Norges Skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og med 16 år. Forbudet gjelder fra og med sesongen 2018-2019 og omfatter fluorholdige glid produkter. Det vil bli tatt stikkprøver før start i enkelte konkurranser.

Resultater av stikkprøver blir kommunisert til gjeldende klubb etter mottatt prøvesvar

Testmetoder er under utprøving og vil ikke forårsake forføyninger mot enkeltutøvere Kilde: Skiforbundet Vis mer vg-expand-down

Av Ina Porsholt Jensen, skiforelder.

En av fire foreldre jukset med skiene i Hovedlandsrennet – for at ungdommen skulle få bedre glid og dermed bedre prestasjon. Hvis testresultatene stemmer har vi et stort problem i sporten.

Det er sjokkerende å se resultatene fra fluortestingen og den ukulturen som nå er avdekket blant mange foreldre i skimiljøet. Det er vi voksne som smører skiene til ungdommene og det er vi som må rydde opp.

VIKTIG: Smøring er en viktig del av langrenn. Dette bildet er tatt i 2010. Foto: Markus Aarstad

Jeg er selv skimamma til en på 9, 13 og 16 år og hadde en øverst på pallen i Hovedlandsrennet - uten bruk av fluor. Vi har opplevd konsekvensene av fluorjukset på nært hold. Det blir spekulasjoner og mistanker, og uriktige prestasjoner. Det rammer ungdommene, like mye de som blir fraglidd, som de som har foreldre som har lurt dem til et bedre resultat.

Da Skiforbundet innførte fluorforbudet denne sesongen var dette et klart verdivalg, uttalte de. Derfor opplever jeg det som ekstra skuffende og overraskende at et forbud basert på tillit ikke har appellert like sterkt til samvittigheten hos alle. Langrenn-Norge er altså ikke så verdibasert som Skiforbundet håpet på, eller jeg trodde.

Jeg har tro et fluorforbud og på fortsatt holdningsarbeid. Det er vi foreldre som må vise vei. Jeg ønsker å gjøre mitt, og så håper jeg andre foreldre går i seg selv, og at alle klubbene tar sin del av holdningsansvaret. Skiforbundet sentralt og de lokale skikretsene har også en stor jobb å gjøre. Men jeg tror også vi må innse at ikke alle i skimiljøet vil forholde seg til reglene uten bedre og flere kontroller og hvis ikke juksingen får konsekvenser.

Publisert: 01.04.19 kl. 09:55