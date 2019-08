UT AV TUNELLEN: Therese Johaug under landslagets økt i skitunellen i Torsby denne uken. Foto: Tommy Pedersen/TT / TT NYHETSBYRÅN

Derfor er Johaug råere enn i fjor: - Var mye nervøsitet

TORSBY/OSLO (VG) Therese Johaug (31) var preget av press, sorg og nerver inn mot sist vinter. Nå merker både hun og skistjernens nærmeste støttespillere at den tøffe perioden er over for henne.

For Johaug mener grunnen til at hun føler seg sterkere nå enn i fjor er at hun ikke lenger er preget av nerver og press. Og treneren hennes har også sett en sterkere Johaug i år på de tøffe øktene.

– Jeg er veldig imponert over meg selv og at jeg klarte å få den vinteren jeg hadde med alt det presset jeg hadde på meg, først og fremst gjennom de to årene jeg var gjennom der jeg ikke konkurrerte. Men jeg opplevde også to dødsfall i nær vennekrets, sier Johaug til VG.

– Jeg hadde ikke noen optimal sesongoppkjøring i det hele tatt slik sett. Men jeg sto likevel i det og presterte som jeg gjorde sist vinter, sier Johaug under damelandslagets samling i svenske Torsby.

Der vekket hjertestansen til landslagskollega Sondre Turvoll Fossli i Oslo denne uken vonde minner for Johaug. Hun mistet bestevenninnen Ida Eide, da den tidligere skiløperen fikk hjertestans under et mosjonsløp i fjor høst.

I tillegg døde også tidligere landslagsvenninne Vibeke Skofterud i en vannskuterulykke bare en måned tidligere. Året var tøft for Johaug som også følte på et stort press da hun kom tilbake fra dopingutestengelsen på 18 måneder:

– Jeg kjenner at jeg har mye mer avslappede skuldre nå og kan konsentrere meg mer om det sportslige, enn alt av tanker som var utenomsportslig i fjor. Det var mye nervøsitet, sier Johaug.

– Jeg hadde forventninger til meg selv og andre hadde forventninger. Alle gikk og ventet på at jeg skulle ha startnummer på brystet og se hvordan formen var, sier Johaug, som likevel knuste konkurrentene sist vinter, tok tre VM-gull og var ubeseiret på distanserenn frem til vinterens siste internasjonale rennhelg. Og nå merker hun effekten av at hun fikk sin første rennsesong siden 2016.

Johaug har fortsatt i samme spor denne sommeren. Nylig knuste hun både langrennseliten og de som stilte på 10 000-meteren i NM med flere minutter. I motbakkeløpet Lysebotn Opp knuste hun sin egen løyperekord og etter 10 000-meteren i NM, på 32.20,87 fikk hun også ros fra løperlegenden Ingrid Kristiansen, som ba Johaug vrake skisatsingen fremover.

Dagem før NM-løpet hadde Johaug først en tre timer lang løpetur, før hun deretter kjørte andreøkt skøyting med hurtighet på rulleski. Og på morgenen samme dag som 10 000-meteren var hun også ute på rulleski før hun reiste til NM.

LETTET: Therese Johaug under treningsøkt i skitunellen i Torsby denne uken.

Under landslagets hardøkt opp Hovfjället denne uken var hun også helt overlegen resten av landslaget. Selv sier hun til VG at hun nå føler seg sterkere enn i fjor og tror det handler om det mentalte og at hun har kunnet slippe ned skuldrene.

– Jeg er mye roligere og tryggere i år. Det er ikke så mye nerver som ligger på skuldrene mine som det var på samme tidspunkt i fjor. Da hadde jeg på en måte en vegg fremfor meg som hele tiden kom nærmere og nærmere mot sesongen, sier Johaug.

Både Johaugs personlige trener Pål Gunnar Mikkelsplass og manageren Jørn Ernst, som følger skiløperen tett, så hvor tøft fjoråret egentlig var for skistjernen.

– Hun fikk mange trøkker i fjor. Og med det presset hun hadde på seg selv utenfra med comebacket, er det slike ting som ubevisst svirrer. Det var mange faktorer som definitivt gjorde det vanskelig å forberede seg inn mot sesongen i fjor, sier Johaugs personlige trener Pål Gunnar Mikkelsplass til VG.

Ernst merker nå hvordan «mange kilo er borte fra skuldrene» til skistjernen og dette året ser helt annerledes ut enn fjoråret.

– Det har vært store belastninger for henne som jeg vet har kostet mye. Hun klarte å takle det og kom likevel tilbake som hun gjorde, sier manager Jørn Ernst.

FORNØYD: Therese Johaug på damelandslagssamling i Sverige denne uken.

Den tidligere storløperen Mikkelsplas har nå sett på harde økter de siste månedene at Johaug ser bedre ut enn på samme tid i fjor.

– Hvis hun får forberedt seg bra inn mot denne sesongen, står hun mye sterkere nå enn hun gjorde ett år siden, sier Mikkelsplass.

Pål Gunnar Mikkelsplass påpeker at Johaug spesielt er blitt sterkere og at styrketreningen har gitt effekter den siste tiden.

– Hun er sterkere i kroppen. Hun skaper mer kraft enn hun gjorde før. Det kommer til nytte både oppover og i lettere terreng. Det har vært en liten ting som har vært en prioritert oppgave å bli bedre på, sier Mikkelsplass.

TAR UT ALT: Therese Johaug var helt ferdig etter 32.20 på 10 000-meteren i NM i friidrett.

Johaug kom i slutten av juli hjem fra tre uker i høyden i USA og hadde deretter fjellferie i Nord-Norge, før hun knuste konkurrenter og landslagskollegaer.

Landslagstrener Ole Morten Iversen anser veien mot vinteren dette året som langt enklere for Johaug enn under fjoråret.

– Den måten hun har taklet det på er helt forbilledlig. Jeg tror ikke det er noen andre som hadde klart det så bra som hun gjorde, sier Iversen.

