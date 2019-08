PÅ VEI TILBAKE: Heidi Weng er på vei tilbake etter et tungt år. Her fra Sjusjøen sist vinter. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Kontrollregime skal hindre mer Weng-trøbbel: – Føler at du veier 150 kilo

TORSBY (VG) Heidi Weng (28) er testet på Olympiatoppen opptil flere ganger i måneden for å hindre nye problemer. For første gang på halvannet år fungerer kroppen igjen.

For etter langvarig trøbbel som startet under OL-sesongen i 2018, har det løsnet for Weng den siste måneden.

– Jeg er fortsatt der at jeg er veldig usikker på hvordan ting er og hvordan det går. Men i det siste har jeg trent med kjempelav puls og ting flyter veldig bra. Jeg kjenner at jeg må roe meg ned i stedet for bare å kjøre på, sier Heidi Weng til VG.

Under en av landslagets hardøkter forrige uke var hun også den eneste som startet på det siste halvtimesdraget i motbakke sammen med Therese Johaug. Og selv om hun ble fragått av Johaug, i lagvenninnens spesialøvelse, kjenner hun at det har løsnet.

TRENTE SAMMEN: Heidi Weng (t.h) og Therese Johaug (t.v.) under hardøkt med landslaget i Torsby. Foto: Nils Christian Mangelrød

Landslagstrener Geir Endre Rogn forteller at de har gjennomført ekstra og jevnlig testing av Weng. Han gjør det klart at grunnen er at de skal sikre at skiløperen ikke kjører for hardt på veien tilbake.

– Hun har hatt ekstra løpeprofiler. Det er en test på en løpemølle på Olympiatoppen hun har kjørt i alle år og det er en grei test på om kroppen svarer, sier Rogn, som opplyser at de kjører cirka månedlige tester fremover og at det også har vært hyppigere testing.

– De har vært kjørt litt oftere i den første delen av treningssesongen. Etter hvert når man har sett at kroppen er der den skal være, har det gått litt lengre tid mellom hver gang. Men det blir fortsatt jevnlig testing. Nå er det kanskje månedlig, sier Rogn.

Han mener det fortsatt er viktig å bremse Weng i perioder, selv om pilen har pekt en vei for Weng siden 1. mai.

For Weng kommer fra en langvarig periode der det ikke har fungert for skiløperen. Hun vant verdenscupen sammenlagt i både 2017 og 2018. Men den siste seieren kostet med en nedkjørt kropp som presterte svake resultater mot slutten av den sesongen. Og hun fikk betale for det med et langt fravær fra ordentlig trening i fjor og en påfølgende langt svakere sesong. Det er først nå Weng føler hun er tilbake på rett spor. I fjor ble hun nummer 16 i verdenscupen sammenlagt.

– Du merker selv hvordan kroppen oppfører seg, at du er veldig tung fra start til mål. Du er egentlig ikke bare stiv, men føler at du veier 150 kilo. Sånn var det i fjor, Men nå er det flyt og jeg føler at ting fungerer bra, sier Weng.

Landslagstrener Geir Endre Rogn mener at Weng også tok grep etter sesongen i fjor, men at det helt tydelig var avgjørende med en ny rolig periode denne våren for å få det til å løsne.

– Jeg selv og alle rundt meg er vant til at jeg skal prestere. Samtidig hadde jeg topp 10- plasseringer ofte i fjor også. Det blir feil å si at det er helt ræva, for det er mange som er bak meg også, sier Weng.

Publisert: 22.08.19 kl. 04:54