Skikatastrofe for Russland: Golberg gråt for seier i Ski Tour

TRONDHEIM/OSLO (VG) Aleksandr Bolsjunov var rasende etter russisk smørefiasko i Ski Tour. Pål Golberg tok sin første store triumf i karrieren.

– Det er spesielt, sier Golberg til NRK og gråter under intervjuet.

Da han fikk se oppløpet på nytt, der han roet ned, snakket han om sterke følelser da han tok sin første store triumf i karrieren.

– Det er vanskelig å gå og grine samtidig, sier Golberg.

Men det var et komplett skidrama som lå bak Golbergs sammenlagttriumf i skitouren. Og selv Golberg pekte i seierens stund på at det ga en liten bismak, selv om han var stolt over seieren.

For russerne hadde valgt klister under skiene, noe som viste seg som et katastrofalt valg i snøværet i Trondheim. Bolsjunov var derfor sjanseløs i kampen om seieren, selv om han gikk ut et halvt minutt før Golberg på jaktstarten over 30 kilometer. Senere ble han også distansert av ytterligere fem nordmenn.

– Jeg syns synd på ham i dag. Han har vært ekstremt sterk i touren. Han får løpet ødelagt av skiene. Det er synd for ham, sier Krüger til NRK etter sin 2. plass sammenlagt.

Bolsjunov var illsint etter målgang. Han forsvant kjapt gjennom pressesonen uten å avlevere en reaksjon annet enn åpenlys skuffelse og sinne etter den russiske skikatastrofen.

– Det er fiasko av det russiske smøreteamet. Det er helt fadese for russerne, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland mens TV-bildene viste hvordan Bolsjunov og lagkameratene slet voldsomt under snøværet på tremilen som avsluttet Ski Tour 2020.

Samtidig satset de norske på å rubbe skiskålen, det vil si å pusse opp festesonen med sandpapir.

– Det alternativet vi hadde først sluttet å fungere 20 minutter før start, sier smøresjefen Stein Olav Snesrud til NRK midt under rennet.

Resultatet av den russiske smøresmellen var det bare tok kort tid før Golberg hentet russeren i tet. Og bak Bolsjunov slet russerne enda mer.

KATASTROFALE SKI: Aleksandr Bolsjunov i Trondheim søndag. Foto: Terje Pedersen

– Slik det er nå er det ikke fair, sier Aukland, som fikk støtte av TV-kommentator Jann Post da russernes ski var som verst:

– Det er fullstendig katastrofe rent sportslig for russerne.

Svenskene har også vært frustrerte under touren:

Været var virkelig ikke av det gode slaget og ble omtalt som «trøndervær» som kan slå til med fire årstider i løpet av et og samme skirenn. Og det var stor fordel å ligge i en større gruppe bak, som det Klæbo gjorde sammen med en rekke nordmenn. Etter 45 minutter hentet gruppen Bolsjunov.

Og ute fra løypene rapporterte landslagstrener Eirik Myhr Nossum at Klæbo sa følgende:

«Skal vi la Pål vinne?»

Imidlertid jaget Nossum løperne videre under sekunderingene mot slutten av løpet og ga ingen form for stallordre, selv om det var stor fordel å gå bak under de rådende forholdene.

Det var flere som slet under de rådende værforholdene.

– Jeg tror vi gikk på klister. Det iser veldig. På løypens høyeste punkt er det nesten ikke spor igjen. Det er ikke vits å bare krige gjennom, sier britiske Andrew Young til NRK da han fortalte at han heller skulle spare seg til rennene som kommer ettersom han hadde elendige slik.

