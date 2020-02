VANT: Johannes Høsflot Klæbo går over mål i finalen i Granåsen. Foto: Terje Pedersen

Norsk totaldominans: Klæbo vant på hjemmebane

TRONDHEIM/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten på hjemembane i Trondheim.Nå er det spenning i sammendraget igjen i Ski Tour.

Klæbo gikk ut i et finalefelt der han gikk sammen med fire andre nordmenn. Bare italienske Pellegrino var utenlandsk i den totale norske dominansen på sprinten i Trondheim.

Og allerede fra start ble det luke til Pellegrino bak fire nordmenn.

Valnes satte opp en sterk fart i finalen som ga full strekk i finalen. Og det ble duell mellom Klæbo, Valnes og Golberg i tet av finalen opp den siste bakken.

Klæbo fikk imidlertid et par meter på toppen av bakken og triumferte inn mot målstreken på hjemmebane i Trondheim foran Erik Valnes og Pål Golberg.

– Jeg er stolt av løpet i dag, sier Klæbo i seiersintervjuet med FIS etter målgang.

– Jeg har drømt om dette siden jeg visste at vi skulle arrangere dette, sier Klæbo som er oppvokst kort avstand fra skiarenaen i Granåsen.

Konkurrentene mente at russeren Aleksandr Bolsjunov avgjorde Ski Tour 2020 allerede etter at han knuste all motstand på langløpet i Meråker torsdag. Men trolig har ingen gitt opp før søndagens jaktstart over 30 kilometer i Trondheim, noe som skal avjøre sammendraget i touren.

For nå er Pål Golberg 34 sekunder bak Bolsjunov i sammendraget. Og det er meldt ustabilt vær i Trondheim søndag. Da blir det neppe en fordel å gå i front for russeren.

Det ble ingen luftige overraskelser som dette i lørdagens sprint i Trondheim:

Bolsjunov var igjen sterk lørdag i kamp mot en rekke nordmenn. I semifinalen kjempet han med hele fem nordmenn. Men på oppløpet falt russeren og dermed gikk Pål Golberg til finalen ettersom lagkameraten Erik Valnes tydelig roet ned mot slutten. Dermed smatt landsmannen forbi til finaleplass, noe som var viktig i sammendraget.

