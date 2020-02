Norsk totaldominans: Bolsjunov sint etter fall

TRONDHEIM/OSLO (VG) Fall og russisk sinne skapte spenning i Ski Tour-sammendraget før siste dag. Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten.

For da Bolsjunov rett og slett gikk skikkelig på trynet på oppløpet i semfinalen. Da Pål Golberg i samme heat gikk til finale, der han ble nummer to, kappet han samtidig drastisk ned på russerens ledelse i sammendraget.

Bolsjunov var tydelig forbannet der han suste gjennom pressesonen mørk i blikket, med god klaring til lagets tolk, som vanligvis oversetter intervjuene.

– Sist han hadde et raseri ble det helt fryktelig. Har han tilsvarende raseri i morgen så er det bare å se på 2. plass som høyest oppnåelig, sier Golberg til VG.

Nå har han 34 sekunder opp til russeren. Og det er meldt ustabilt vær i Trondheim søndag. Da blir det neppe en fordel å gå i front for russeren.

– Jeg har litt troen på Pål. Vi håper at Pål har en kjempedag og så får vi se an hvordan været blir. Så får vi bak der kjempe oss inn til brukbare plasseringer, sier Klæbo til VG.

Selv toner likevel Golberg ned hans egne sjanser til sammenlagtseier og reell duell med russeren.

– Hvor står er sjansen for å vinne?

– Vil du ha Drillo-svar? 17 prosent.

VANT: Johannes Høsflot Klæbo går over mål i finalen i Granåsen. Foto: Terje Pedersen

Lørdag gikk Klæbo ut i et finalefelt sammen med fire andre nordmenn. Bare italienske Pellegrino var utenlandsk i den totale norske dominansen i Trondheim, som er Klæbos hjemby

Og allerede fra start ble det luke til Pellegrino bak fire av nordmenneme. Og slik fortsatte det. Til slutt vant trønderen foran Pål Golberg og Erik Valnes.

Emil Iversen ble nummer fire. Finn Hågen Krogh er nummer fem og Federico Pellegrino måtte nøye seg med 6. plass.

Konkurrentene mente at russeren Aleksandr Bolsjunov avgjorde Ski Tour 2020 allerede etter at han knuste all motstand på langløpet i Meråker torsdag. Men trolig har ingen gitt opp før søndagens jaktstart over 30 kilometer i Trondheim, noe som skal avjøre sammendraget i touren.

– Det er normalt sett en tøff oppgave. Jeg må bare starte mitt eget løp og høre på sekunderinger. Går de opp endrer det fort litt hva jeg tenker. Det er et stykke ned. Jeg vil ikke ofre alt for å hente han og brenne meg helt, sier Golberg.

Det ble ingen luftige overraskelser som dette i lørdagens sprint i Trondheim:

Bolsjunov var igjen sterk lørdag i kamp mot en rekke nordmenn. I semifinalen kjempet han med hele fem nordmenn. Men på oppløpet falt russeren og dermed gikk Pål Golberg til finalen ettersom lagkameraten Erik Valnes tydelig roet ned mot slutten.

Dermed smatt landsmannen forbi til finaleplass, noe som var viktig i sammendraget.

