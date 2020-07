Nå er det slutt på feiden – her er Northug og Svan arbeidskamerater

GAUSTABLIKK (VG) Feiden i media mellom Petter Northug (34) og Gunde Svan (58) varte i årevis. Nå er de perlevenner og jobber sammen.

Skjønt - når VG er på besøk under innspillingen av TV 2s konkurransereality «Landskampen» klarer ikke trønderen å dy seg når svensken ligger på alle fire med en drill i hånden og ordner opp på en flåte ute på Kvitåvatn.

– Gunde jobbe, æ e sjæf, melder han bak solbrillene.

Men på Gaustablikk er det langt fra den tilspissede norsk-svenske «krigføringen» fra da Northug var på topp og slengte med leppa mot alt som rørte seg med ski på bena på den andre siden av Kjølen.

Så sent som i fjor høst gjorde trønderen det klart i talkshowet «Skavlan» at krig var det han hadde forbundet med Gunde Svan. Samtidig la til at han hadde prøvd å sjekke opp den svenske skilegendens datter.

Nå er de to kamphanene, som herjet i hver sin generasjon, nye programledere for høstens sesong av «Landskampen», der norske og svenske vintersporthelter utfordrer hverandre til kamp.

Svan brukte i sin tid ordet «kaxig» om Northug. Og når vi spør det norske skifenomenet om den svenske skihelten har vært «kaxig» under TV-innspillingen de siste dagene, så svarer Northug kjapt:

– Ja, han har vært «kaxig». Han har slengt litt med leppa.

– Jeg har hatt en læremester. Han har lært meg alt om å være «kaxig», kontrer Svan.

– Ja, men det angrer jeg på nå, svarer Petter Northug.

Han blir mer alvorlig og mener at det har vært en fryd å jobbe sammen med svensken i «Landskampen».

GODE BUSSER: Gunde Svan og Petter Nothug har hatt mange feider - gjennom media. Nå har de blitt bedre kjent - og gode venner. Foto: Terje Bringedal

– Måtte dere skvære opp først?

– Nei, vi er nok ganske like. Jeg har funnet mange flere likheter med Gunde enn jeg trodde. Vi er en bra match. Han har drevet i tv-bransjen lenge og lært mye.

– At vi to skulle finne tonen – det var artig, sier Northug alvorlig.

– Men dere har hatt en del feider gjennom årene?

– Vi har hatt en del feider. Vi har ikke pratet med hverandre, bortsett fra gjennom media. Men selv om vi har kranglet, så har vi vært enige om ting også.

Gunde Svan nikker når vi spør om de har blitt venner for livet.

– Feidene våre var ikke så store. Det var media som gjorde dem store, mener svensken.

– Men da Petter i sin tid tok store ord i sin munn, så lurte jeg på om han var klar over at det ville bli et hardt smell når han falt ned. Men han var nok klar over det!

KOLLEGER: – Gunde jobber, æ e sjæf, sier Petter Northug mens Svan forsøker å få dreis på drillen. Foto: Terje Bringedal

– Er Petter Northug annerledes enn du trodde?

Svan tenker seg godt om.

– Nei, jeg tror faktisk ikke det. Jeg ante at han ikke var som han fremstilles i media. Jeg har forstått at han alltid har hatt en hensikt med det han har gjort. Jeg er bare så overrasket over at han klarte å lure så mange konkurrenter til at løpene ble som han har villet. Han gjorde ting på en helt annen måte enn jeg pleide å gjøre.

Da det begynte å gå nedover med Northugs karrière, tok Gunde Svan kontakt med faren John Northug.

– Det er få som hører av seg når det går dårlig. Jeg vet hvor mye det betyr.

– Var du skeptisk til å jobbe med Petter?

– Jeg var litt urolig for at jeg måtte banke på døren hans og vekke han om morgenene. Men han har holdt tiden perfekt, smiler Gunde Svan.

– Spiller dere på uvennskapet i «Landskampen»?

– Det blir litt kjefting. Når man skøyer med en venn, så er terskelen høyere. Jeg følte raskt at den er høy med Petter, svarer svensken.

– Det kan hende at vi kommer til å gjøre ting sammen i fremtiden også, sier Northug.

– Jeg gleder meg til å se dette på TV-skjermen.

– Det føles bra, i hvert fall, sier Svan.

– Ja, litt som i skirenn. Følelsen kan være bra, resultatet er kanskje ikke like bra, kontrer Northug – og Svan spruter ut i latter.

Det er ikke få sleivspark og skarpe stikk som er sendt frem og tilbake mellom de to skilegendene gjennom årene.

Det hele nådde sitt første klimaks under OL i Vancouver i 2010 og var ikke over før mange år senere.

TV-ERFARING: Petter Northug sier at han har lært mye av Gunde Svan, som har mye erfaring med TV-jobbing. Foto: Terje Bringedal

– Jeg driter egentlig i hva Gunde Svan sier og mener, sa Petter Northug til VG rett etter femmilsgullet i lekene etter at Svan på forhånd hadde ment at han undervurderte sine motstandere, og at det ville være vanskelig å være så «kaxig» for Northug hver gang han møtte motgang.

I et intervju med VG der han poserte med en plakat av Northug utenfor sitt hjem noen uker senere svarte Svan tilbake:

– Muhammad Ali sa at han var Gud, slik som Petter tror han er nå. De som går så høyt ut, faller langt og hardt når de møter motbør. Hvis alle skal oppføre seg slik, blir sporten ødelagt, sa Svan.

Et halvår senere fylte imidlertid Northug ytterligere bensin på bålet, denne gang i et intervju med hotellkjedens Choice eget magasin:

– La meg svare på den der Gunde Svan-saken en gang for alle. Det er ganske enkelt. Jeg har aldri sett ham gå langrenn, og jeg bryr meg ikke om hva han sier, fortalte Northug – før han spurte:

– Hvem er Gunde Svan?

Og selv om Northug bemerket i et intervju med Expressen i 2012 hjemme i Mosvik, på spørsmål om han ikke ønsket en plakat med Gunde Svan, at han heller kunne valgt å hatt bilde av Svan som dartskive, var det rett før Falun-VM at det tok fyr igjen. Denne gang fra Gunde Svans side som mente at Northug systematisk utnyttet egne lagkamerater og andres gode vilje. Og trakk frem fyllekjøringen til Northug i 2014.

– Det var dråpen for meg. Det rant over for meg da. Da skjønte alle at han tøyer strikken, gjør loven til sin egen og setter seg over den, sa den legendariske skiløperen overfor Expressen.

Northug svarte med en melding i sosiale medier der han meldte «Keep calm and love Gunde Svan».

Etter å ha svart i sporet med to-VM gull i starten av mesterskapet satte han han faktisk Svan opp mot Thomas Wassberg, den andre store svenske skihelten på 80-tallet.

– Jeg blir mer og mer Gunde Svan-fan jo mer kjeft jeg får, mens Wassberg klatrer opp på «haters»-lista her, sa Northug til VG, på vei fra stadion til pressekonferansen etter søndagens gulløp.

Han hadde fått med seg at svenske Thomas Wassberg i forkant av lagsprinten mente Northug burde bli vraket fra det norske laget, fordi han virket sliten.

Til slutt tok imidlertid Svan direkte kontakt med Northug-familien etter trønderens bedrøvelige sesong i 2018. Da fortalte Northugs far John Northug til Expessen at skihelten hadde ringt flere ganger for å få trønderen til å fortsette som skiløper.

Publisert: 20.07.20 kl. 09:35

