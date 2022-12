KLAR FOR SKIRENN: Helene Marie Fossesholm har vært i Davos siden mandag, søndag går hun 20 kilometeren. Her fra verdenscupstarten i Ruka.

Reagerer på Karlssons Weng-stikk: − Tror det er en unnskyldning

DAVOS/OSLO (VG) Helene Marie Fossesholm (21) syns ikke noe om at Frida Karlsson rakker ned på Tiril Udnes Weng (26). Blant annet da svensken uttalte at den norske verdenscuplederen «er nest best på alt».

– Jeg er overhodet ikke enig, sier Fossesholm til VG når hun og resten av landslaget møter til pressetreff i sveitsiske Davos fredag.

21-åringen fortsetter:

– Isteden for å rakke ned på andre, eller finne unnskyldninger for at man ikke har den gule selv, så kunne hun hyllet Tiril for å ha den gule.

HAR PREGET VERDENSCUPEN: Tiril Udnes Weng, Frida Karlsson og Ebba Andersson, her på pallen etter et verdenscuprenn på Lillehammer tidligere denne sesongen.

Fossesholm, som gjør retur til verdenscupsirkuset etter en frihelg sist uke, har nemlig fått med seg og lest Frida Karlssons utspill i VG.

Den svenske langrennsyndlingen – som denne gangen hviler før Tour de Ski i romjulen – sa blant annet dette:

– Tiril er ikke best på noe, men bra på alt. Hun er nest best på alt.

– Regnet du henne før sesongen som en som kunne være i toppen i alle typer renn?

– Ja. Som sagt: Hun er en riktig god allrounder. Hun kan gå alt og være på pallen på alt. Men hun har vel ingen seire, svarte Karlsson og lot setningen henge i luften.

Info Verdenscupen sammenlagt kvinner: Etter tre rennhelger i verdenscupen: 1. Tiril Udnes Weng, Norge: 690 poeng

2. Frida Karlsson, Sverige: 588

3. Jessie Diggins, USA: 538

4. Katharina Hennig, Tyskland: 492

5. Maja Dahlqvist, Sverige: 478

6. Krista Pärmäkoski, Finland: 470

7. Victoria Carl, Tyskland: 450

8. Kerttu Niskanen, Finland: 424

9. Anne Kjersti Kalvå, Norge: 412

10. Ebba Andersson, Sverige: 394 Vis mer

Fossesholm mener slike kommentarer er unødvendige.

– Det er er en grunn til at Tiril går i gult, hun har vært den beste allrounderen. Jeg tror det er en unnskyldning for at Frida ikke har den selv, sier Fossesholm til VG.

Udnes Weng er også på plass i Davos og fortsetter sin jakt på enda flere verdenscuppoeng når rennsesongen fortsetter med sprint lørdag og 20 kilometer fristil søndag.

Info Program verdenscupen i Davos (17.-18. desember) Lørdag 17. desember: Sprint prolog kvinner og menn fra klokken 10:45. Sprintfinalene begynner klokken 13:15. Søndag 18. desember: 20 kilometer fristil kvinner fra klokken 10:45. 20 kilometer fristil menn fra klokken 13:15. Alle konkurranser vises på Viaplay og TV 3. Vis mer

Hun forteller at hun ikke har lest utspillet selv, men har blitt fortalt og informert om meningene fra svensk hold.

– Hva skal jeg si? Jeg skjønner på en måte deres side. Men de får bare slå meg, så får de lede selv, sier hun og svarer slik når VG spør om det ikke svir litt å få en slik dom:

– Det svir jo. Jeg har lyst til å vinne noe en eller annen gang. Men jeg er fornøyd med noen pallplasser. Jeg føler også at jeg nærmer meg og er på skuddhold for å ta en seier. Det hadde vært gøy i løpet av sesongen.

Landslagstrener Stig Rune Kveen sier at Karlsson har rett enn så lenge.

– Jeg tror nok vi får se henne helt øverst på pallen. Men sitter hun med den gule trøya, så viser jo det at hun jevnt over er den beste allrounderen, sier han.