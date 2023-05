Petter Northugs «Janteloppet» blir avslutningen av Ski Classics neste sesong

Petter Northugs «Janteloppet» blir avslutning på Ski Classics neste sesong.

OSLO SENTRUM (VG/NTB) På en pressekonferanse i Oslo kunne Petter Northug meddele at hans eget skirenn «Janteloppet» blir det siste rennet av neste års Ski Classics.

«Janteloppet» er et skirenn som har vært arrangert på Hafjell hver vinter siden 2019. De første fire årene var Red Bull hovedsponsor, men før fjorårets arrangement ble det klart at den østerrikske energidrikk-produsenten hadde trukket seg ut og Northug Crucible gikk inn som eier.

– Vi ønsker at det skal være en skifestival som alle kan ta del i. Vi ønsker at Janteloppet skal være et jevt renn å vinne, sier Northug.

Forrige sesong fikk også «Janteloppet» status som et Ski Classics Challengers-event. Det vil si at Pro Team-registrerte utøvere kunne samle poeng til Ski Classics Champions og Youth-konkurransene.

Nå har rennet imidlertid blitt et ordentlig Ski Classics-renn og skal avslutte neste års sesong. Rennet arrangeres 13. april.

– Vi ønsker at det skal være en skikkelig grand finale. En skikkelig fyrverkerifest. 100 kilometeren vil være det tøffeste løpet på hele touren, sier David Nilsson, daglig leder for Ski Classics.

Northug hadde en eventyrlig langrennskarriere med 38 verdenscupseire, fire OL-medaljer og utrolige 16 VM-medaljer. Forrige sesong gjorde 37-åringen comeback på elitenivå i langløp.