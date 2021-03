LEGENDE: Oddvar Brå med staven hele Norge husker. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brå om Bolsjunovs stavbrekk: − Tiden stopper

Oddvar Brå (69) vet alt om hvordan det er å brekke en stav i et mesterskapsløp. Han vil ikke gjøre seg til dommer over dramatikken på VMs siste dag, men skjønner godt hvordan Aleksandr Bolsjunov hadde det i øyeblikket stavtaket forsvant under hånden hans.

– Jeg kjenner ikke regelverket 100 prosent, og det er en vanskelig sak. Jeg skal ikke være noen dommer her, sier Oddvar Brå (69) om dramatikken som oppsto på oppløpet av søndagens femmil.

Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo (24) fikk kontakt da de gikk tett sammen på oppløpet, noe som resulterte i at russeren brakk staven. Nordmannen ble disket som følge av situasjonen.

Brås navn forbindes ofte med stavbrekket på stafetten i 1982-VM, og få personer har blitt bedt om å fortelle samme historie like mange ganger.

Nordmannen brakk staven i duell med Aleksandr Zavjalov på siste etappe på VM-stafetten og gikk til slutt inn til delt gull med Sovjetunionen.

Derfor er det ikke vanskelig å sette seg inn i Bolsjunovs situasjon, som satt knust og oppløst i tårer i målområdet etter søndagens femmil.

– Da stopper tiden, du kan ikke forstå at det er sant. Men Bolsjunov sto på og i øyeblikket så jeg ikke at han brakk staven, men det var ikke noe fart i ham, sier Brå om stavbrekket på oppløpet.

Emil Iversen gikk inn til sølv – bak Klæbo og foran Bolsjunov – men ble senere tildelt gullet som følge av lagkameratens diskvalifikasjon. Norge har varslet at avgjørelsen vil ankes.

– Vi får håpe tvilen kommer Klæbo til gode, men jeg skjønner at Russland legger inn en protest, sa Brå før Russlands protest var tatt til følge.

69-åringen mener søndagens løpsopplegg passet spurtsterke Klæbo og Iversen perfekt.

– Det var et løp som passet raske folk som Klæbo og Iversen, det var ikke før etter tre mil det ble gått til. Sånn er det med fellesstart, sier Brå, som virkelig har latt seg imponere av Bolsjunov denne vinteren.

– Han var ikke helt på sitt beste, og fikk det på 15-kilometeren tidligere i mesterskapet. Han har gått utrolig mange konkurranser i vinter og er bare et menneske. Det er ufattelig at han fortsatt er så pigg, sier Brå om russeren.