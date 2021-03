JUBLET: Frida Karlsson jublet for tre medaljer i Oberstdorf-VM. Her etter 10 kilometeren hvor det ble sølv. Foto: Bjørn S. Delebekk

Karlsson foran Johaug- og Bjørgen-skjema: − Det er så heftig å se Frida

Frida Karlsson (21) har tatt seks VM-medaljer på åtte forsøk, men hun er sugen på individuelt gull. Vladimir Smirnov venter at svenskene vil ta over dominansen snart.

Av Herman Folvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er jeg klart fornøyd med. Men jeg håper å kunne bytte valørene en gang ganske snart, sier 21-åringen til VG.

Karlsson har gått åtte VM-løp. Det har gitt ett gull på stafett, i tillegg til tre sølv og to bronser individuelt. Hun er foran medaljeskjemaet til Marit Bjørgen og Therese Johaug.

VG Live: Følg kvinnenes 30 km her - uten Johaug og Karlsson

Bjørgen (18 VM-gull, 26 VM-medaljer totalt) trengte til sammenligning ti løp for å ta seks VM-medaljer.

Johaug (14 VM-gull, 19 VM-medaljer totalt) trengte elleve løp for å ta seks VM-medaljer.

– Det er bra historisk sett. Jeg håper jeg kan fortsette i samme spor, og at jeg fortsatt har fremtiden foran meg, sier Karlsson, som debuterer i OL neste år.

Johaug og Bjørgen tok begge sitt første individuelle VM-gull som 22-åring.

ARVTAGER? Therese Johaug har vært den beste løperen de siste sesongene. Kanskje er det Frida Karlsson som vil ta over rollen i fremtiden. Foto: Bjørn S. Delebekk

les også Karlsson støtter Klæbo-valg: – Gleden forsvinner

Røper hemmeligheten

Svensken har «bare» tre pallplasser, deriblant en seier på tremila i Holmenkollen foran Johaug, på 23 forsøk i verdenscupen.

– Hvordan klarer du å spisse formen til mesterskap?

– Skal jeg fortelle deg min hemmelige oppskrift nå?

– Ja takk.

– Jeg tror at jeg vokser når løpene blir viktigere. Når det er noe ekstra og litt viktigere renn, er det noen som gjemmer seg litt. Jeg tror jeg er typen som skjerper meg litt. Og jeg tør å hvile før VM, for å få overskuddet som kreves, sier Karlsson.

Kalla roser Karlsson

Den svenske veteranen Charlotte Kalla er kjent for å komme i form til mesterskap, og gjorde sesongens to beste løp (5. og 6. plass) i VM. Nå lar hun seg begeistre av Karlsson.

– Utrolig imponerende. Det er så heftig å se Frida og hennes store glød. Hun er så utrolig sterk. Hun har en ordentlig vinnerskalle, sier Kalla til VG.

– Frida er ekstremt skarp. Det er imponerende. Hun er så ung og leverer medaljer på nesten alle nivåer, sier Sveriges Jens Burman, som imponerte med 5. plass på VM-femmila.

les også Sammenligner Johaug med Waitz og Kristiansen: – Helt der oppe som fenomen

Smirnov: Svenskene tar over

Skilegenden fra Kasakhztan, Vladimir Smirnov, bor nå i Sverige og følger nøye med. Han tror Johaugs overlegenhet vil avta etter 2022-sesongen.

– Sverige har et helt utrolig lag med Karlsson, Ebba Andersson, Linn Svahn og sprintjentene. Før eller senere kommer svenskene til å ta over for Johaug. Men nå er det ikke noe å snakke om. Johaug er en komplett løper, sier Smirnov til VG.

Karlsson står over verdenscupavslutningen på grunn av en vond arm etter fallet på 30-kilometeren i VM. Therese Johaug meldte også forfall grunnet betennelse i håndleddet.