STØTTER OPP: Therese Johaug mener venninnen Heidi Weng er «utrolig sterk» som tør å avbryte minitouren i Ruka. Her er de to lagvenninnene på et hotell i Lillehammer i forbindelse med verdenscup forrige sesong. Foto: Geir Olsen

Landslagsvenninnene slår ring om Weng: − Hun er utrolig sterk

Heidi Weng reiser hjem fra finske Ruka med en 67. plass og en avbrutt tour i bagasjen. Landslagsvenninnene er opptatt av å ta vare på Enebakk-jenta.

– Det viktigste er å være der som en lagvenninne og venninne. Som jeg sa tidligere i dag, synes jeg hun er utrolig sterk som velger å stå over. Vi holder på med det for at det skal gi oss energi. Jeg synes det står respekt av at hun hopper av, sier Therese Johaug til VG på spørsmål under den digitale Teams-pressekonferansen.

Johaug var overlegen og vant med 22 sekunder foran Frida Karlsson på kvinnenes tikilometer lørdag formiddag.

Det var i sterk kontrast til Heidi Weng. Fredag ble hun nummer 67 i sprintprologen, og lørdag kom meldingen om at hun hopper av minitouren i Finland.

– Heidi har ingen glede av å gå skirenn nå, sier medisinsk ansvarlig i Skiforbundet, Øystein Andersen, i en pressemelding. Han besvarte ikke VGs henvendelse lørdag formiddag.

Tre norske jenter var inne på topp ti i sesongens første distanserenn. Blant dem var Heidi Wengs firmenning, Tiril Udnes Weng.

– Jeg tror det var riktig avgjørelse. Det er viktig å finne tilbake gleden av skirenn, og jeg tror vi kan klare det. Jeg tror hun kommer til å gå styggfort denne vinteren, vi må bare gi henne litt tid, sier Udnes Weng.

Heidi Weng har hatt jevn motgang de siste årene. Alt fra sviktende resultater til problemer med hennes kommersielle initiativ i næringslivet har dratt energi fra langrennsstjernen.

Treneren Ole Morten Iversen sa fredag til TV 2 at det nå er situasjonen rundt coronaviruset som gjør at Heidi Weng ikke føler seg bekvem med å gå langrenn.

– Vi må bare støtte Heidi i den avgjørelsen. Det viktigste er at Heidi har det bra, og da må vi støtte opp om det, sier junioren Helene Marie Fossesholm.

Publisert: 29.11.20 kl. 08:49 Oppdatert: 29.11.20 kl. 09:08