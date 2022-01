TOUR DE SKI: Even Northug (venstre), Johannes Høsflot Klæbo (midten) og Erik Valnes (høyre) under herrenes 15 kilometer fellesstart i Val di Fiemme i starten av januar. Etter Tour de Ski har det vært stopp for de internasjonale rennene for langrennseliten.

FIS-topp om avlysningene: − Ikke bra for sporten

5. februar er første langrennsøvelse i OL. Grunnet flere avlysninger er det da en hel måned siden forrige langrennskonkurranse på toppnivå.

Av Simon Zetlitz Nessler

4. januar ble vinneren av Tour de Ski kåret på Alpe Cermis. Så har ukene gått uten verdenscuprenn i langrenn.

I etterkant av Tour de Ski var det planlagt rennhelger i franske Les Rousses og i slovenske Planica, men begge helgene endte opp med å bli avlyst på grunn av coronaviruset.

– På lang sikt og for denne vinteren, er det dårlige nyheter for langrennssporten, sier renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, til VG.

– Dette er ikke bra for noen. Ikke bra for arrangørene, ikke bra for landslagene og ikke for FIS. Det er ikke bra for sporten, sier Mignerey.

VIL HA RENN: Pierre Mignerey har de siste dagene fått uventet mye tid til å se på idretter som skiskyting og alpint, men skulle helst ønsket at han kunne brukt tid på verdenscupen i langrenn.

En som kan skrive under på det er Torstein Drivenes, som er trener for det norske rekruttlandslaget. Til denne helgens avlyste renn i Planica ville flere av de største norske stjernene etter planen stått over for å forberede seg til OL, noe som ville gitt en sjelden mulighet for de nest beste.

– Det er ikke så mye annet å si enn at det er trist og leit. Det er svært utfordrende for de nest beste, som hadde fått noen plasser der. Nåløyet, spesielt denne sesongen her og frem til nå, er ekstremt trangt. Nå var det noen åpne plasser, og da er det blytungt at det blir avlyst, sier Drivenes til VG.

SJANSE SOM GLIPPER: Trener for rekruttlandslaget, Torstein Drivenes, kaller det hele for «en på tygga» for utøverne som kunne fått en sjelden sjanse i verdenscupen.

– Det er en situasjon utøverne har vært i før, så de er mer forberedt nå, men det er klart at det er skuffende å sitte og se på at langrenn avlyser, mens de kjører på i alle andre disipliner, sier Drivenes.

– Det er mange som lever av synlighet. En ting er «standingen» til idretten, noe annet er sponsorene til de nasjonale forbundene. Dette er inntektsgrunnlaget for mange utøvere, så dette er ikke bra i det hele tatt, sier han, og er klar på at man må respektere avgjørelsene til de lokale myndighetene.

Samtidig som de to langrennshelgene i Frankrike og Slovenia ble avlyst, ble det gått juniorverdenscup i skiskyting i slovenske Pokljuka forrige uke og junior-EM samme sted denne uken.

De fleste andre store vinteridrettene, som skiskyting, alpint og hopp har klart å holde på sitt oppsatte program, mens også kombinertløperne fikk sin verdenscuphelg i Planica avlyst.

Mignerey forteller at de har forhørt seg med den slovenske arrangøren, og fått som forklaring at alt rundt en helg med både kombinert og langrenn ville vært rundt tre ganger større enn for skiskytingen – samt at skiskytterne i stor grad allerede var på plass i Slovenia.

Renndirektøren påpeker også at avgjørelsene tas av de nasjonale skiforbundene og de lokale arrangørene, og sier at de har undersøkt flere andre mulige arrangørsteder.

– Vi sjekket i Tyskland, Sveits og Italia, men det var ikke mulig. Vi sjekket i Skandinavia også, men tilbakemeldingen fra landslagene var at det ikke var ønskelig på grunn av OL-forberedelsene, sier Mignerey, med henvisning til at de fleste landslagene for tiden er på høydeleirer i Mellom-Europa inn mot avreise til OL.